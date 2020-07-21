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    Жизнь

    Кошка из Японии прославилась на весь мир благодаря своим энергичным танцам

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    Кошка из Японии прославилась на весь мир благодаря своим энергичным танцам

    На страницу Чако в Instagram подписано более 20 тысяч человек, которые ежедневно следят за жизнью «танцующей» кошки

    Интернет принадлежит кошкам. Это неоспоримая истина, которую подтверждают миллионы картинок, видео и мемов. Поэтому нет ничего удивительного в том, что многие питомцы успешно становятся блогерами, количеству подписчиков которых позавидует любой обычный человек. И хоть за их страницами стоят хозяева, именно кошки становятся настоящими знаменитостями в Сети.

    Одной из восходящих интернет-звезд стала кошка из Японии по кличке Чако. Она полюбилась тысячам людей своими забавными кульбитами, которые напоминают танцевальные движения. Многие фотографии уже разлетелись по Сети и стали мемами.

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    Кошка из Японии прославилась на весь мир благодаря своим энергичным танцам
    Кошка из Японии прославилась на весь мир благодаря своим энергичным танцам
    Кошка из Японии прославилась на весь мир благодаря своим энергичным танцам
    Кошка из Японии прославилась на весь мир благодаря своим энергичным танцам
    Кошка из Японии прославилась на весь мир благодаря своим энергичным танцам
    Кошка из Японии прославилась на весь мир благодаря своим энергичным танцам
    Кошка из Японии прославилась на весь мир благодаря своим энергичным танцам
    Кошка из Японии прославилась на весь мир благодаря своим энергичным танцам
    Кошка из Японии прославилась на весь мир благодаря своим энергичным танцам
    Кошка из Японии прославилась на весь мир благодаря своим энергичным танцам
    Кошка из Японии прославилась на весь мир благодаря своим энергичным танцам
    Кошка из Японии прославилась на весь мир благодаря своим энергичным танцам
    Кошка из Японии прославилась на весь мир благодаря своим энергичным танцам
    Кошка из Японии прославилась на весь мир благодаря своим энергичным танцам
    Кошка из Японии прославилась на весь мир благодаря своим энергичным танцам

    На страницу Чако в Instagram подписано более 20 тысяч человек, которые ежедневно следят за жизнью «танцующей» кошки

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