Кошка из Японии прославилась на весь мир благодаря своим энергичным танцам



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На страницу Чако в Instagram подписано более 20 тысяч человек, которые ежедневно следят за жизнью «танцующей» кошки

Интернет принадлежит кошкам. Это неоспоримая истина, которую подтверждают миллионы картинок, видео и мемов. Поэтому нет ничего удивительного в том, что многие питомцы успешно становятся блогерами, количеству подписчиков которых позавидует любой обычный человек. И хоть за их страницами стоят хозяева, именно кошки становятся настоящими знаменитостями в Сети.

Одной из восходящих интернет-звезд стала кошка из Японии по кличке Чако. Она полюбилась тысячам людей своими забавными кульбитами, которые напоминают танцевальные движения. Многие фотографии уже разлетелись по Сети и стали мемами.

На страницу Чако в Instagram подписано более 20 тысяч человек, которые ежедневно следят за жизнью «танцующей» кошки