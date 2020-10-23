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    Курьез

    Коты-гиганты стали причиной пробок на дорогах (фото)

    • Розсилка
    Коты-гиганты стали причиной пробок на дорогах (фото)

    Аккаунт Франсдита пользуется популярностью

    Индонезиец Франсдита Муафидин публикует на своей страничке в Instagram картинки, на которых огромные котята и толстые взрослые коты стоят или лежат на дорогах, мешая проехать автомобилям.

    Конечно, это фотомонтаж, но интернет-пользователям нравится. За короткий срок на аккаунт фантазера подписались более четырех тысяч человек.

    К некоторым нереалистичным картинкам Франсдита придумывает смешные диалоги:

    Кот: Эй ты! Человечишка на мотоцикле, смотри куда едешь! Чуть в меня не врезался!

    Человек: Они не смогут проехать, пока ты не уберешь свой толстый живот!

    Кот: Что ты там про жир сказал?

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    Коты-гиганты стали причиной пробок на дорогах (фото)
    Коты-гиганты стали причиной пробок на дорогах (фото)
    Коты-гиганты стали причиной пробок на дорогах (фото)
    Коты-гиганты стали причиной пробок на дорогах (фото)
    Коты-гиганты стали причиной пробок на дорогах (фото)
    Коты-гиганты стали причиной пробок на дорогах (фото)
    Коты-гиганты стали причиной пробок на дорогах (фото)

    Ранее «Скотч» рассказывал о мировых знаменитостях, которые прожили больше 100 лет.

    К примеру, миллиардеру Дэвиду Рокфеллеру, который умер в возрасте 102 лет, 7 раз делали пересадку сердца, чтобы продлить жизнь. Последнее сердце он получил в конце 2016 года, спустя всего неделю после предыдущей пересадки. Кроме того, миллиардеру дважды пересаживали почки: в 1998-м и 2004 годах.

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