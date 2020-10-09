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    Курьез

    Курьезное Средневековье: как художники рисовали животных, которых никогда не видели

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    Курьезное Средневековье: как художники рисовали животных, которых никогда не видели

    Зачастую художники понятия не имели, как выглядели те или иные звери, и рисовали их на основе описания

    Средневековое искусство — целый кладезь странных вещей, начиная от смешных выражений лиц и заканчивая чудными сюжетами картин. Парень по имени Дэниел Холланд заметил, что и животные на работах художников того времени выглядят немного… неправильно.

    После просмотра документального фильма о живописи Средневековья он выяснил, что зачастую художники понятия не имели, как выглядели те или иные звери, и рисовали их на основе описания, слухов и своего воображения. Дэниел собрал самые уморительные примеры того, как представляли крокодилов, слонов и других животных средневековые художники.

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    Курьезное Средневековье: как художники рисовали животных, которых никогда не видели
    Курьезное Средневековье: как художники рисовали животных, которых никогда не видели
    Курьезное Средневековье: как художники рисовали животных, которых никогда не видели
    Курьезное Средневековье: как художники рисовали животных, которых никогда не видели

    Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

    Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает

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    фотография искусство курьез животные
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