Самые смешные фотографии котов, которыми можно лечить плохое настроение



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Собрали для вас смешные фото и истории котеек

Недавно ученые выяснили, что мурчание кошек ускоряет регенерацию организма человека. Не уверены, ускорят ли выздоровление людей эти милые животные, но то, что они поднимут вам настроение, гарантируем на 100%!

Собрали для вас смешные фото и истории котеек, доказывающие, что наличие кошки в доме никогда не позволит вам заскучать.

«В прошлом месяце мой кот пропал. Неделю спустя я нашел его на соседней улице и забрал домой. Сегодня мой кот вернулся. Теперь у меня два одинаковых кота», «Не знаю, что меня веселит больше: тот факт, что он повелся и облизал фото жареной курицы, или этот взгляд, полный разочарования», «Она понятия не имеет, что сейчас произошло», «Пока мы были в отпуске, никто из друзей не мог найти нашу кошку. Это фото сделано через пять минут после нашего возвращения домой», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает