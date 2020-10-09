  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Курьез

    Эти фото доказывают, что кошки — добрейшие создания с огромным сердцем

    • Розсилка
    Эти фото доказывают, что кошки — добрейшие создания с огромным сердцем

    Собрали для вас 12 фотографий о том, что слухи о скверном кошачьем характере сильно преувеличены

    Эгоистичные, наглые, высокомерные, мстительные — это малая часть «ласковых» словечек, с которыми у многих ассоциируются кошки. Однако пришло время развеять все негативные стереотипы об этих пушистых питомцах и доказать, что они могут быть верными, ласковыми и отважными животными.

    Собрали для вас 12 фотографий о том, что слухи о скверном кошачьем характере сильно преувеличены.

    1 з 12
    на весь екран згорнути
    Эти фото доказывают, что кошки — добрейшие создания с огромным сердцем
    Эти фото доказывают, что кошки — добрейшие создания с огромным сердцем
    Эти фото доказывают, что кошки — добрейшие создания с огромным сердцем
    Эти фото доказывают, что кошки — добрейшие создания с огромным сердцем
    Эти фото доказывают, что кошки — добрейшие создания с огромным сердцем
    Эти фото доказывают, что кошки — добрейшие создания с огромным сердцем
    Эти фото доказывают, что кошки — добрейшие создания с огромным сердцем
    Эти фото доказывают, что кошки — добрейшие создания с огромным сердцем
    Эти фото доказывают, что кошки — добрейшие создания с огромным сердцем
    Эти фото доказывают, что кошки — добрейшие создания с огромным сердцем
    Эти фото доказывают, что кошки — добрейшие создания с огромным сердцем

    «Эта кошка раскачивает своего друга пса на качелях», «Моя собака боится грома, поэтому кот всегда находится рядом и успокаивает ее», «Дружба ящерицы и котов, в которую сложно поверить», «А этот полосатый подружился с черепахой и часто проводит время в ее аквариуме», «Кот моей бабушки охраняет ее куриц», «Моему кролику уже 10 лет, и в последнее время ему стало трудно себя умывать. Хорошо, когда есть лучшие друзья», - комментируют фото пользователи сети.

    Читайте также: Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

    Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает

     Читайте также: «Я у мамы дурачок». Пользователи сети делятся неудачными фото своих собак
    фотография кот курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies