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    Курьез

    Курьезные фото детей, которые поразили сеть своим чувством юмора

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    Курьезные фото детей, которые поразили сеть своим чувством юмора

    У деток точно нет проблем с чувством юмора, а вот с логикой пока дела не очень

    Многие люди боятся заводить детей, боятся ответственности и предстоящих хлопот. Но правда в том, что дети — это не только проблемы и ночные истерики, но еще и веселье, смех, а также уморительные выходки, которые ну невозможно не запечатлеть на камеру.

    Именно так поступили родители из нашего материала, рассмешившие соцсети снимками своих детей. У деток точно нет проблем с чувством юмора, а вот с логикой пока дела не очень.

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    «Моя четырехлетняя дочка испугалась мультика на планшете, убежала к себе в комнату и вернулась в шлеме»
    «У нас в доме шесть кроватей, но мои дети каждую ночь спят так, словно они из фильма „Чарли и шоколадная фабрика“»
    «Спросил сестру, нравится ли племяннику свадьба. Фото, которое она отправила в ответ»
    «Мама говорит, что я обожала так делать все детство»
    «Зашла в комнату и чуть не потеряла сознание»
    «Скажите мне, что не только моя дочка любит такие странные игры»
    «Потеряла сына в магазине. Когда нашла, долго смеялась»
    «Моя двухлетняя дочка нарисовала подушку и решила на ней вздремнуть»
    «Коротко о том, как спит мой сын. Подозреваю, что он бессмертный»
    «Он расстроился из-за того, что его перчатки совпадают по цвету с курткой»
    «Дочка уже третий день „разговаривает“ с вентиляционной трубой. Сначала я умилялся, теперь переживаю»
    «Мой сын захотел нарядиться на Хэллоуин штанами»

    Ранее «Скотч» показывал реакцию котика, на носки хозяина в виде лапок кота.

    Отец пользовательницы Твиттера под ником «br0keb1tch» купил себе носки с принтом в виде кошачьих лапок и на своем примере показал, какую реакцию они вызывают у домашнего любимца. Девушка не могла оставить такое сокровище в семейном архиве и поделилась фотографией шокированного кота на просторах сети.

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    Теги: дети шутки родители курьез
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