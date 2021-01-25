Курьезные фото детей, которые поразили сеть своим чувством юмора

У деток точно нет проблем с чувством юмора, а вот с логикой пока дела не очень

Многие люди боятся заводить детей, боятся ответственности и предстоящих хлопот. Но правда в том, что дети — это не только проблемы и ночные истерики, но еще и веселье, смех, а также уморительные выходки, которые ну невозможно не запечатлеть на камеру.

Именно так поступили родители из нашего материала, рассмешившие соцсети снимками своих детей. У деток точно нет проблем с чувством юмора, а вот с логикой пока дела не очень.

Ранее «Скотч» показывал реакцию котика, на носки хозяина в виде лапок кота.

Отец пользовательницы Твиттера под ником «br0keb1tch» купил себе носки с принтом в виде кошачьих лапок и на своем примере показал, какую реакцию они вызывают у домашнего любимца. Девушка не могла оставить такое сокровище в семейном архиве и поделилась фотографией шокированного кота на просторах сети.