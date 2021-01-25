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    Курьез

    Пользователи соцсети показали, в каких позах спят их собаки: подборка смешных фото

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    Пользователи соцсети показали, в каких позах спят их собаки: подборка смешных фото

    Кто бы мог подумать, что это будет так смешно!

    Собаки дарят своим хозяевам массу положительных эмоций, но в доме становится так хорошо и тихо, когда они спят! Правда питомцы даже во сне умудряются развеселить людей, достаточно только посмотреть на их забавные перекошенные морды и странные позы.

    В сети появился новый флешмоб: #sleepingdogchallenge (челлендж со спящими собаками), в рамках которого владельцы собак показывают, как спят их любимцы.

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    Пользователи соцсети показали, в каких позах спят их собаки: подборка смешных фото
    Пользователи соцсети показали, в каких позах спят их собаки: подборка смешных фото
    Пользователи соцсети показали, в каких позах спят их собаки: подборка смешных фото
    Пользователи соцсети показали, в каких позах спят их собаки: подборка смешных фото
    Пользователи соцсети показали, в каких позах спят их собаки: подборка смешных фото
    Пользователи соцсети показали, в каких позах спят их собаки: подборка смешных фото
    Пользователи соцсети показали, в каких позах спят их собаки: подборка смешных фото
    Пользователи соцсети показали, в каких позах спят их собаки: подборка смешных фото
    Пользователи соцсети показали, в каких позах спят их собаки: подборка смешных фото
    Пользователи соцсети показали, в каких позах спят их собаки: подборка смешных фото
    Пользователи соцсети показали, в каких позах спят их собаки: подборка смешных фото
    Пользователи соцсети показали, в каких позах спят их собаки: подборка смешных фото
    Пользователи соцсети показали, в каких позах спят их собаки: подборка смешных фото
    Пользователи соцсети показали, в каких позах спят их собаки: подборка смешных фото
    Пользователи соцсети показали, в каких позах спят их собаки: подборка смешных фото
    Пользователи соцсети показали, в каких позах спят их собаки: подборка смешных фото

    Ранее «Скотч» показывал реакцию котика, на носки хозяина в виде лапок кота.

    Отец пользовательницы Твиттера под ником «br0keb1tch» купил себе носки с принтом в виде кошачьих лапок и на своем примере показал, какую реакцию они вызывают у домашнего любимца. Девушка не могла оставить такое сокровище в семейном архиве и поделилась фотографией шокированного кота на просторах сети.

     Читайте также: Курьезные фото собак, которые уснули в самых нелепых и странных позах
    Теги: шутки курьез
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