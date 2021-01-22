Этот милый чихуахуа растопил сердце хозяина, который терпеть не мог маленьких собак

Теперь Синклер и Пиклз неразлучны

Когда Шеридан Оливер Мартин сказала своему мужу Синклеру, что хочет завести чухахуа, она знала, что получит отказ. Ведь Синклер терпеть не мог маленьких собак. Он считал их злобными и был уверен, что маленькая собака не поладит с его питомцем Мерлином — довольно крупным псом: помесью питбуля и немецкой овчарки.

Но девушка продолжала настаивать на своем, потому что считала, что не стоит недооценивать собак мелких пород.

«Я умоляла и умоляла, и в конце концов он уступил и сказал, что на следующий день рождения я могу получить чихуахуа. Я помню, как всю неделю перед днем рождения и всю дорогу, пока мы ехали за собакой, он читал мне лекцию о том, что она будет моей обязанностью, а он не собирается иметь с этой собакой ничего общего», — рассказала Шеридан The Dodo.

В итоге пара взяла щенка по кличке Пиклз. И когда крохотная собачонка встретила своего нового хозяина, она сразу же покорила его сердце. Все, что ей нужно было сделать, это посмотреть на него своими большими карими глазами.

Теперь Синклер и Пиклз неразлучны. Они вместе гуляют, играют и даже спят. Также маленькая собачка не разочаровала и своего крупного лохматого брата Мерлина. Она обожает играть с огромным псом и всегда бегает и прыгает с ним так, словно ничуть не уступает ему в размерах.

Шеридан говорит, что Пиклз — особенная собака, которая способна заставить всех вокруг чувствовать любовь. Она смотрит на людей так, словно они самое главное, что у нее есть в жизни, и перед этим просто невозможно устоять.

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