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    Курьез

    Этот милый чихуахуа растопил сердце хозяина, который терпеть не мог маленьких собак

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    Этот милый чихуахуа растопил сердце хозяина, который терпеть не мог маленьких собак

    Теперь Синклер и Пиклз неразлучны

    Когда Шеридан Оливер Мартин сказала своему мужу Синклеру, что хочет завести чухахуа, она знала, что получит отказ. Ведь Синклер терпеть не мог маленьких собак. Он считал их злобными и был уверен, что маленькая собака не поладит с его питомцем Мерлином — довольно крупным псом: помесью питбуля и немецкой овчарки.

    Но девушка продолжала настаивать на своем, потому что считала, что не стоит недооценивать собак мелких пород.

    «Я умоляла и умоляла, и в конце концов он уступил и сказал, что на следующий день рождения я могу получить чихуахуа. Я помню, как всю неделю перед днем рождения и всю дорогу, пока мы ехали за собакой, он читал мне лекцию о том, что она будет моей обязанностью, а он не собирается иметь с этой собакой ничего общего», — рассказала Шеридан The Dodo.

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    Этот милый чихуахуа растопил сердце хозяина, который терпеть не мог маленьких собак
    Этот милый чихуахуа растопил сердце хозяина, который терпеть не мог маленьких собак
    Этот милый чихуахуа растопил сердце хозяина, который терпеть не мог маленьких собак
    Этот милый чихуахуа растопил сердце хозяина, который терпеть не мог маленьких собак
    Этот милый чихуахуа растопил сердце хозяина, который терпеть не мог маленьких собак

    В итоге пара взяла щенка по кличке Пиклз. И когда крохотная собачонка встретила своего нового хозяина, она сразу же покорила его сердце. Все, что ей нужно было сделать, это посмотреть на него своими большими карими глазами.

    Теперь Синклер и Пиклз неразлучны. Они вместе гуляют, играют и даже спят. Также маленькая собачка не разочаровала и своего крупного лохматого брата Мерлина. Она обожает играть с огромным псом и всегда бегает и прыгает с ним так, словно ничуть не уступает ему в размерах.

    Шеридан говорит, что Пиклз — особенная собака, которая способна заставить всех вокруг чувствовать любовь. Она смотрит на людей так, словно они самое главное, что у нее есть в жизни, и перед этим просто невозможно устоять.

    Ранее «Скотч» показывал реакцию котика, на носки хозяина в виде лапок кота.

    Отец пользовательницы Твиттера под ником «br0keb1tch» купил себе носки с принтом в виде кошачьих лапок и на своем примере показал, какую реакцию они вызывают у домашнего любимца. Девушка не могла оставить такое сокровище в семейном архиве и поделилась фотографией шокированного кота на просторах сети.

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    Теги: курьез животные
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