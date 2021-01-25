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    Курьез

    Пушистый персидский кот с хмурым взглядом покорил соцсеть: курьезные фото

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    Пушистый персидский кот с хмурым взглядом покорил соцсеть: курьезные фото

    Предлагаем вам оценить фото невероятно милого и забавного котика

    Отличительными чертами котейки по кличке Барнаби являются пушистый мех и постоянно хмурый взгляд — питомец выглядит так, словно уже неделю не может нормально выспаться. Хотя, по словам владельцев персидского котика, на самом деле он спит ни много ни мало 20 часов в сутки. Хозяева кота рассказали, что, несмотря на недовольный вид, Барнаби окружен теплотой и заботой.

    Несколько лет назад питомцу завели Instagram-аккаунт, на который сейчас подписаны уже более 140 тысяч человек. Предлагаем вам оценить фото невероятно милого и забавного котика, перед хмурым взглядом которого невозможно устоять.

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    Пушистый персидский кот с хмурым взглядом покорил соцсеть: курьезные фото
    Пушистый персидский кот с хмурым взглядом покорил соцсеть: курьезные фото
    Пушистый персидский кот с хмурым взглядом покорил соцсеть: курьезные фото
    Пушистый персидский кот с хмурым взглядом покорил соцсеть: курьезные фото
    Пушистый персидский кот с хмурым взглядом покорил соцсеть: курьезные фото
    Пушистый персидский кот с хмурым взглядом покорил соцсеть: курьезные фото
    Пушистый персидский кот с хмурым взглядом покорил соцсеть: курьезные фото
    Пушистый персидский кот с хмурым взглядом покорил соцсеть: курьезные фото
    Пушистый персидский кот с хмурым взглядом покорил соцсеть: курьезные фото
    Пушистый персидский кот с хмурым взглядом покорил соцсеть: курьезные фото
    Пушистый персидский кот с хмурым взглядом покорил соцсеть: курьезные фото
    Пушистый персидский кот с хмурым взглядом покорил соцсеть: курьезные фото
    Пушистый персидский кот с хмурым взглядом покорил соцсеть: курьезные фото

    Ранее «Скотч» показывал реакцию котика, на носки хозяина в виде лапок кота.

    Отец пользовательницы Твиттера под ником «br0keb1tch» купил себе носки с принтом в виде кошачьих лапок и на своем примере показал, какую реакцию они вызывают у домашнего любимца. Девушка не могла оставить такое сокровище в семейном архиве и поделилась фотографией шокированного кота на просторах сети.

     Читайте также: Курьезные фото собак, которые уснули в самых нелепых и странных позах
    Теги: шутки кот курьез
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