Пушистый персидский кот с хмурым взглядом покорил соцсеть: курьезные фото

Предлагаем вам оценить фото невероятно милого и забавного котика

Отличительными чертами котейки по кличке Барнаби являются пушистый мех и постоянно хмурый взгляд — питомец выглядит так, словно уже неделю не может нормально выспаться. Хотя, по словам владельцев персидского котика, на самом деле он спит ни много ни мало 20 часов в сутки. Хозяева кота рассказали, что, несмотря на недовольный вид, Барнаби окружен теплотой и заботой.

Несколько лет назад питомцу завели Instagram-аккаунт, на который сейчас подписаны уже более 140 тысяч человек. Предлагаем вам оценить фото невероятно милого и забавного котика, перед хмурым взглядом которого невозможно устоять.

Ранее «Скотч» показывал реакцию котика, на носки хозяина в виде лапок кота.

Отец пользовательницы Твиттера под ником «br0keb1tch» купил себе носки с принтом в виде кошачьих лапок и на своем примере показал, какую реакцию они вызывают у домашнего любимца. Девушка не могла оставить такое сокровище в семейном архиве и поделилась фотографией шокированного кота на просторах сети.