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    Необычная дружба между большим псом и пони изумила пользователей сети (фото)

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    Необычная дружба между большим псом и пони изумила пользователей сети (фото)
    instagram.com/big_dog_small_horse/

    Питомцы вызвали восторг в соцсетях

    Четырехмесячный шетлендский пони Саттон и пятилетний ньюфаундленд Дом впервые встретились всего несколько дней назад, но сразу же стали лучшими друзьями. Теперь парочка практически неразлучна: пес и коняшка постоянно обнимаются, вместе гуляют, едят и даже спят.

    Приятели живут в Нортумберленде (Англия) вместе со своими хозяевами Эммой и Марком Боун, которые управляют лицензированным выставочным питомником Newfangled Newfoundlands. Всего в питомнике живет восемь собак, но только Дом смог подружиться с маленьким пони.

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    Необычная дружба между большим псом и пони изумила пользователей сети (фото)
    Необычная дружба между большим псом и пони изумила пользователей сети (фото)
    Необычная дружба между большим псом и пони изумила пользователей сети (фото)
    Необычная дружба между большим псом и пони изумила пользователей сети (фото)
    Необычная дружба между большим псом и пони изумила пользователей сети (фото)
    Необычная дружба между большим псом и пони изумила пользователей сети (фото)
    Необычная дружба между большим псом и пони изумила пользователей сети (фото)
    Необычная дружба между большим псом и пони изумила пользователей сети (фото)
    instagram.com/big_dog_small_horse/

    «Мы не совсем уверены, думает ли Саттон, что Дом — тоже лошадь, или все-таки он считает его псом, а возможно, — и тем, и другим», — говорит Эмма.

    Большущий пес всегда радуется как маленький щенок, когда приходит время выйти из дома и навестить нового друга: он виляет хвостом, бегает взад вперед и всеми силами подгоняет Эмму, чтобы она как можно скорее открыла дверь. Саттон тоже мгновенно становится счастливым, когда видит лохматого приятеля, пишет Metro.

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    Теги: курьез животные
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    Необычная дружба между большим псом и пони изумила пользователей сети (фото)