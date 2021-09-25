Необычная дружба между большим псом и пони изумила пользователей сети (фото)

Питомцы вызвали восторг в соцсетях

Четырехмесячный шетлендский пони Саттон и пятилетний ньюфаундленд Дом впервые встретились всего несколько дней назад, но сразу же стали лучшими друзьями. Теперь парочка практически неразлучна: пес и коняшка постоянно обнимаются, вместе гуляют, едят и даже спят.

Приятели живут в Нортумберленде (Англия) вместе со своими хозяевами Эммой и Марком Боун, которые управляют лицензированным выставочным питомником Newfangled Newfoundlands. Всего в питомнике живет восемь собак, но только Дом смог подружиться с маленьким пони.

«Мы не совсем уверены, думает ли Саттон, что Дом — тоже лошадь, или все-таки он считает его псом, а возможно, — и тем, и другим», — говорит Эмма.

Большущий пес всегда радуется как маленький щенок, когда приходит время выйти из дома и навестить нового друга: он виляет хвостом, бегает взад вперед и всеми силами подгоняет Эмму, чтобы она как можно скорее открыла дверь. Саттон тоже мгновенно становится счастливым, когда видит лохматого приятеля, пишет Metro.

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