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    Перед этими сладостями из детства блекнут все современные деликатесы. Курьезные фото

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    Перед этими сладостями из детства блекнут все современные деликатесы. Курьезные фото

    «Если горбушку удавалось донести до дома, в ход шли соль и чеснок», - ностальгируют в комментариях пользователи сети.

    В нашем детстве всякое было и многие жили не настолько богато, чтобы баловать себя покупными сладостями, поэтому детская память запомнила, что все самое вкусное делалось своими руками.

    Точнее, руками бабушек и мам, которые всегда знали, как порадовать нас. Увы, некоторые рецепты оказались утерянными, а их современные версии уже не те. Только и остается, что вспоминать.

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    Перед этими сладостями из детства блекнут все современные деликатесы. Курьезные фото
    Перед этими сладостями из детства блекнут все современные деликатесы. Курьезные фото
    Перед этими сладостями из детства блекнут все современные деликатесы. Курьезные фото
    Перед этими сладостями из детства блекнут все современные деликатесы. Курьезные фото
    Перед этими сладостями из детства блекнут все современные деликатесы. Курьезные фото
    Перед этими сладостями из детства блекнут все современные деликатесы. Курьезные фото
    Перед этими сладостями из детства блекнут все современные деликатесы. Курьезные фото
    Перед этими сладостями из детства блекнут все современные деликатесы. Курьезные фото
    Перед этими сладостями из детства блекнут все современные деликатесы. Курьезные фото
    Перед этими сладостями из детства блекнут все современные деликатесы. Курьезные фото
    Перед этими сладостями из детства блекнут все современные деликатесы. Курьезные фото

    Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Федишин показала, как каждое утро собирает детей в школу.

    Певица готовит для двоих сыновей одежду, завтраки и ланчи в школу. Более того, она даже проверяет их рюкзаки.

    «Проснуться в 6:30, глянуть в окно, какая там погода, и подобрать одежду. Приготовить завтрак, ланч-бокс, проверить школьные рюкзаки», – поделилась артистка.

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    Теги: еда шутки курьез
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    Перед этими сладостями из детства блекнут все современные деликатесы. Курьезные фото