Перед этими сладостями из детства блекнут все современные деликатесы. Курьезные фото

«Если горбушку удавалось донести до дома, в ход шли соль и чеснок», - ностальгируют в комментариях пользователи сети.

В нашем детстве всякое было и многие жили не настолько богато, чтобы баловать себя покупными сладостями, поэтому детская память запомнила, что все самое вкусное делалось своими руками.

Точнее, руками бабушек и мам, которые всегда знали, как порадовать нас. Увы, некоторые рецепты оказались утерянными, а их современные версии уже не те. Только и остается, что вспоминать.

Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Федишин показала, как каждое утро собирает детей в школу.

Певица готовит для двоих сыновей одежду, завтраки и ланчи в школу. Более того, она даже проверяет их рюкзаки.

«Проснуться в 6:30, глянуть в окно, какая там погода, и подобрать одежду. Приготовить завтрак, ланч-бокс, проверить школьные рюкзаки», – поделилась артистка.