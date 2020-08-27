Курьезные фото домашних питомцев, которые застряли в самых немыслимых местах



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«Просто голова в банке застряла, дело житейское», - комментируют фото пользователи сети

Вот, например, корова, которая стараниями селекционеров теперь может на одной только траве вырабатывать по 10 литров молока в день. Или лошадка, которую научили кушать калорийный овес, чего её предки не могли делать.

Многие домашние животные привычно демонстрируют утрату диких звериных инстинктов, в частности за едой не гонятся. Но только не кошки с собаками, которые вроде привыкли к человеку и постоянной кормежке, а все равно норовят стащить чужой кусок. А лучше несколько, что и приводит их к курьезам.

«Просто голова в банке застряла, дело житейское», «Видели, как кролик вычищает остатки из баночки?», «Нельзя, категорически запрещено оставлять животных рядом с кормом», «Уже не в первый раз крольчиху выковыривают оттуда, а она все лезет и лезет», «Кошке нужно примерно 5 минут, чтобы позабыть предыдущий печальный опыт и вновь застрять мордахой в пакетике из-под чипсов», «Он напакостил и так этого боится, что даже не пытается освободиться», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что дочь Курта Кобейна призналась, что промотала все $11 миллионов, оставленные ее отцом.

Девочке было всего два года, когда умер ее отец. В различных интервью она признается, что совсем не запомнила его. Однако в Сети все же есть несколько совместных фотографий, судя по которым, гитарист души не чаял в очаровательной светловолосой крохе.