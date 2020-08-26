Пользователи сети назвали самые глупые заблуждения из детства
Участники опроса делились воспоминаниями о том, как они верили в реальность сказочных существ
Подписчики социальной сети Reddit провели опрос на тему «В какую самую большую глупость вы верили в детстве?».
Результаты в чем-то оказались предсказуемы: участники опроса делились воспоминаниями о том, как они верили в реальность сказочных существ или монстров из кинофильмов: скажем, в привидение Каспера или злобных пришельцев-далеков из сериала «Доктор Кто».
«Я думал, что у нас в городе живет настоящий охотник на единорогов. Мы с другом, бывало, „следили“ за тем мужиком. Он жил на отшибе с мамой и возился с мотоциклом»
Ответ «Верил в Санта-Клауса» оказался настолько популярен, что какой-то отчаявшийся комментатор не выдержал: «Есть на этом форуме кто-нибудь, кто еще верит в Санту?!»
Но когда пользователи Reddit были маленькими, им приходилось верить и в более необычные вещи.
- — Ага, а теперь, когда ты повзрослел, она гоняется за каким-нибудь ничего не подозревающим ребенком»
- «Что когда гробовщик умирает, он быстро воскресает обратно»
- «Что в унитазе живет человек, который хочет съесть мою задницу»
- «Когда я была совсем маленькой, мне очень нравились морские выдры. Я решила, что когда я вырасту, то куплю себе какой-нибудь высокотехнологичный выдрокостюм и проведу остаток жизни как эти животные, в воде»
- «Если откроешь дверь холодильника, весь холод улетучится и еда опять станет теплой. Я пришла к этому выводу, когда родители ругали меня, что я открываю холодильник слишком часто»
- «Я думал, что если очень сильно сдавить кусок сыра, то потечет молоко»
- «Что бурые коровы дают молоко с шоколадом. И что буду счастлив, когда стану постарше»
- «Что арбуз прорастет у меня в животе, если я съем семечко»
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