Пользователи сети назвали самые глупые заблуждения из детства



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Участники опроса делились воспоминаниями о том, как они верили в реальность сказочных существ

Подписчики социальной сети Reddit провели опрос на тему «В какую самую большую глупость вы верили в детстве?».

Результаты в чем-то оказались предсказуемы: участники опроса делились воспоминаниями о том, как они верили в реальность сказочных существ или монстров из кинофильмов: скажем, в привидение Каспера или злобных пришельцев-далеков из сериала «Доктор Кто».

«Я думал, что у нас в городе живет настоящий охотник на единорогов. Мы с другом, бывало, „следили“ за тем мужиком. Он жил на отшибе с мамой и возился с мотоциклом»

Ответ «Верил в Санта-Клауса» оказался настолько популярен, что какой-то отчаявшийся комментатор не выдержал: «Есть на этом форуме кто-нибудь, кто еще верит в Санту?!»

Но когда пользователи Reddit были маленькими, им приходилось верить и в более необычные вещи.

— Ага, а теперь, когда ты повзрослел, она гоняется за каким-нибудь ничего не подозревающим ребенком»

«Что когда гробовщик умирает, он быстро воскресает обратно»

«Что в унитазе живет человек, который хочет съесть мою задницу»

«Когда я была совсем маленькой, мне очень нравились морские выдры. Я решила, что когда я вырасту, то куплю себе какой-нибудь высокотехнологичный выдрокостюм и проведу остаток жизни как эти животные, в воде»

«Если откроешь дверь холодильника, весь холод улетучится и еда опять станет теплой. Я пришла к этому выводу, когда родители ругали меня, что я открываю холодильник слишком часто»

«Я думал, что если очень сильно сдавить кусок сыра, то потечет молоко»

«Что бурые коровы дают молоко с шоколадом. И что буду счастлив, когда стану постарше»

«Что арбуз прорастет у меня в животе, если я съем семечко»

Много забавных детских представлений пользователей оказалось связано с едой.

Ранее «Скотч» сообщал, что Меган Маркл и принц Гарри расстаются.

Только недавно Меган Маркл и принц Гарри переехали в свой новый дом в Санта-Барбаре. Теперь же им придется расстаться. По слова королевского эксперта Анджелы Левайн, срок безвизового проживания в США у Гарри давно закончился.

Читайте также: «Хьюстон, у нас проблема»: как выглядит самая красивая девушка Техаса