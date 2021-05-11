Курьезные фото домашних питомцев, у которых случился какой-то сбой в программе

«Скинул лампу со стола и мяуканьем сообщает мне об этом»

Иногда кажется, что домашние животные только и умеют делать, что спать, есть и иногда играть. Но есть у них одна важная и ответственная миссия — удивлять своих хозяев. Порой хвостатых так заклинит, что смотришь и думаешь, какой сбой произошел в их программе и как ее перезагрузить.

Мы собрали для вас милые и смешные фотографии питомцев, глядя на которых хочется спросить, все ли у них в порядке. Но сдержать улыбку при этом невозможно!

«Скинул лампу со стола и мяуканьем сообщает мне об этом», «Когда думаешь, что ты моль», «Мой отец купил кактус, чтобы Мингус не залезал на подоконник», «Чего он хочет? Воды? Еды? Чтобы его почесали? Можно угадывать сколько угодно, но он будет стоять так, пока не получит то, чего желает», - шутят в комментариях пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что американские ученые доказали любовь кошек к воображаемым коробкам.

Чтобы протестировать визуальное восприятие кошек, специалисты провели эксперимент. Владельцы кошек должны были разместить на полу специальный квадрат Каниши, который создают иллюзию этой геометрической фигуры за счет четырех уголков, и наблюдать за поведением кошек. Рядом располагался обычный квадрат со сплошными сторонами из клейкой ленты.