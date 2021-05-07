Австралиец отсудил зуб откусившей ему ногу акулы

Блоус обратился в суд, чтобы ему отдали трофей, и в итоге он его выиграл

26-летний серфер Крис Блоус отсудил зуб акулы, которая шесть лет назад откусила ему ногу. Инцидент произошел в 2015 году на южном побережье Австралии. Во время катания на мужчину напала 5,5-метровая белая акула. Пострадавшего госпитализировали, у него останавливалось сердце, и он провел 10 дней в коме. Серфер выжил, а его доску с акульим зубом прибило к берегу.

Согласно законам Австралии, продажа или владение любой частью животного наказывается штрафом до 100 тысяч долларов либо лишением свободы до двух лет. Зуб акулы был передан зоологам.

Ранее «Скотч» сообщал, что экс-«Виа Гра» позагорала без трусиков на пляже.

Артистка лежала на песке с развязаным лифом и засветила грудь и упругие ягодицы.

«Пожалуйста, включите звук», — написала Яна Швец (настоящее имя певицы).

Внимание фанов приковали пикантные места артистки. В комментариях они писали, что у певицы замечательные формы.