Курьезные фото из прошлого, неловкость которых чувствуется даже через годы

Подборка забавных фото из прошлого

В фотографиях из прошлого всегда найдется место для теплых воспоминаний и ностальгии. Но вместе с ними в этих кадрах заключена львиная доля неловкости и стыда, ведь на то, что казалось нам тогда крутым и смешным, через годы смотришь уже совсем по-другому.

Мы собрали для вас примеры таких нелепых и забавных снимков из семейных альбомов.

«Если вам интересно, да, я учился на дому», «2006 год, школьный альбом», «Когда я стоял в очереди на фотографирование, женщина сказала: «Ты не можешь сделать такое фото!» Тогда я сказал, что это родинка, и она ответила: «О нет… Мне очень жаль!», «В старших классах случайно вернул в моду прическу из 80-х, пытаясь скрыть залысины», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык надела в 40-градусную жару кожаные сапоги и поделилась впечатлениями.

В комментариях поклонники стали обсуждать, смогли бы они гулять по такой жаре в сапогах. Не обошлось и без комплиментов для артистки.