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    Курьезные фото из прошлого, неловкость которых чувствуется даже через годы

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    Курьезные фото из прошлого, неловкость которых чувствуется даже через годы

    Подборка забавных фото из прошлого

    В фотографиях из прошлого всегда найдется место для теплых воспоминаний и ностальгии. Но вместе с ними в этих кадрах заключена львиная доля неловкости и стыда, ведь на то, что казалось нам тогда крутым и смешным, через годы смотришь уже совсем по-другому.

    Мы собрали для вас примеры таких нелепых и забавных снимков из семейных альбомов.

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    Курьезные фото из прошлого, неловкость которых чувствуется даже через годы
    Курьезные фото из прошлого, неловкость которых чувствуется даже через годы
    Курьезные фото из прошлого, неловкость которых чувствуется даже через годы
    Курьезные фото из прошлого, неловкость которых чувствуется даже через годы
    Курьезные фото из прошлого, неловкость которых чувствуется даже через годы
    Курьезные фото из прошлого, неловкость которых чувствуется даже через годы
    Курьезные фото из прошлого, неловкость которых чувствуется даже через годы
    Курьезные фото из прошлого, неловкость которых чувствуется даже через годы
    Курьезные фото из прошлого, неловкость которых чувствуется даже через годы
    Курьезные фото из прошлого, неловкость которых чувствуется даже через годы
    Курьезные фото из прошлого, неловкость которых чувствуется даже через годы
    Курьезные фото из прошлого, неловкость которых чувствуется даже через годы
    Курьезные фото из прошлого, неловкость которых чувствуется даже через годы
    Курьезные фото из прошлого, неловкость которых чувствуется даже через годы
    Курьезные фото из прошлого, неловкость которых чувствуется даже через годы

    «Если вам интересно, да, я учился на дому», «2006 год, школьный альбом», «Когда я стоял в очереди на фотографирование, женщина сказала: «Ты не можешь сделать такое фото!» Тогда я сказал, что это родинка, и она ответила: «О нет… Мне очень жаль!», «В старших классах случайно вернул в моду прическу из 80-х, пытаясь скрыть залысины», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык надела в 40-градусную жару кожаные сапоги и поделилась впечатлениями.

    В комментариях поклонники стали обсуждать, смогли бы они гулять по такой жаре в сапогах. Не обошлось и без комплиментов для артистки.

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    Теги: шутки курьез
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    Курьезные фото из прошлого, неловкость которых чувствуется даже через годы