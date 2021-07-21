Курьезные фото собачьих семейств, которые покорят даже самое черствое сердце кошатника

Предлагаем вам оценить лучшие снимки хвостатых

Любой хозяин кошек или собак знает, как иногда сложно сделать обычное милое фото питомца, когда тот постоянно норовит то прыгнуть в сторону, то начать зевать, ну или вовсе отвернуться.

Именно поэтому сотрудники дневного центра для собак Woofpack из Майами, Флорида, заслуживают медаль за умение создавать невероятно крутые групповые фото своих подопечных. Предлагаем вам оценить лучшие снимки хвостатых, которые не оставят равнодушными даже кошатников!

Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык надела в 40-градусную жару кожаные сапоги и поделилась впечатлениями.

В комментариях поклонники стали обсуждать, смогли бы они гулять по такой жаре в сапогах. Не обошлось и без комплиментов для артистки.