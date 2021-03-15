Курьезные фото кошек и собак, которые всегда добиваются того, чего хотят

«Он пытается привлечь внимание, но я не буду играть в его игру»

Домашние животные не умеют говорить, но многих из них мы понимаем лучше, чем некоторых людей. Просто эти питомцы уже изучили своих хозяев и знают к ним подход.

Владельцы кошек и собак, запечатленных на этих фотографиях, тоже прекрасно понимают, чего в данный момент хочется их любимцам.

«Моя собака терпеливо ждет, опустив лапу в миску, пока я пойму, что она голодна», «Вот что происходит, когда я говорю ему, что он не может сидеть у меня на коленях», «Ей просто нравится, когда ее держат за лапы», «Котенок, нуждающийся в моем внимании, дал понять, что это единственный способ, которым я могу выполнять свою работу», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» показывал удивительные татуировки, которые оживают при движении (фото)

Наше тело подвижно, и есть части тела, где при движении рисунок будет искажаться, например, на сгибе руки или ноги.

И некоторые, как раз этим и пользуются, создавая удивительные движущиеся татуировки, которые меняются и оживают, когда человек двигается, открывая свои дополнительные смыслы.