С этими зловещими котятами вам лучше не связываться. Подборка курьезных фото

«Бойтесь меня!»

Ох, котята, как они прекрасны, милы и обаятельны со своими маленькими лапками и ушками, их так и хочется погладить, ведь они такие лапочки, малютки, смешные и неловкие, как вообще можно представить жизнь на Земле без этих очаровательнейших существ! Все они просто счастье и загляденье! Все!

Кроме этих.

«Бойтесь меня!», «Я вырасту и уничтожу тебя», «Тебе конец, хозяин», «Лучше. Поставь. Меня. На место», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» показывал удивительные татуировки, которые оживают при движении (фото)

Наше тело подвижно, и есть части тела, где при движении рисунок будет искажаться, например, на сгибе руки или ноги.

И некоторые, как раз этим и пользуются, создавая удивительные движущиеся татуировки, которые меняются и оживают, когда человек двигается, открывая свои дополнительные смыслы.