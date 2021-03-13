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    С этими зловещими котятами вам лучше не связываться. Подборка курьезных фото

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    С этими зловещими котятами вам лучше не связываться. Подборка курьезных фото

    «Бойтесь меня!»

    Ох, котята, как они прекрасны, милы и обаятельны со своими маленькими лапками и ушками, их так и хочется погладить, ведь они такие лапочки, малютки, смешные и неловкие, как вообще можно представить жизнь на Земле без этих очаровательнейших существ! Все они просто счастье и загляденье! Все!

    Кроме этих.

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    С этими зловещими котятами вам лучше не связываться. Подборка курьезных фото
    С этими зловещими котятами вам лучше не связываться. Подборка курьезных фото
    С этими зловещими котятами вам лучше не связываться. Подборка курьезных фото
    С этими зловещими котятами вам лучше не связываться. Подборка курьезных фото
    С этими зловещими котятами вам лучше не связываться. Подборка курьезных фото
    С этими зловещими котятами вам лучше не связываться. Подборка курьезных фото
    С этими зловещими котятами вам лучше не связываться. Подборка курьезных фото
    С этими зловещими котятами вам лучше не связываться. Подборка курьезных фото
    С этими зловещими котятами вам лучше не связываться. Подборка курьезных фото
    С этими зловещими котятами вам лучше не связываться. Подборка курьезных фото
    С этими зловещими котятами вам лучше не связываться. Подборка курьезных фото
    С этими зловещими котятами вам лучше не связываться. Подборка курьезных фото
    С этими зловещими котятами вам лучше не связываться. Подборка курьезных фото
    С этими зловещими котятами вам лучше не связываться. Подборка курьезных фото
    С этими зловещими котятами вам лучше не связываться. Подборка курьезных фото

    «Бойтесь меня!», «Я вырасту и уничтожу тебя», «Тебе конец, хозяин», «Лучше. Поставь. Меня. На место», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» показывал удивительные татуировки, которые оживают при движении (фото)

    Наше тело подвижно, и есть части тела, где при движении рисунок будет искажаться, например, на сгибе руки или ноги.

    И некоторые, как раз этим и пользуются, создавая удивительные движущиеся татуировки, которые меняются и оживают, когда человек двигается, открывая свои дополнительные смыслы.

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    Теги: кот курьез
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