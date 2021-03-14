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    Курьезные фото собак, которые стали больше хозяев, но в душе так и остались щеночками

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    Курьезные фото собак, которые стали больше хозяев, но в душе так и остались щеночками

    «За 9 месяцев щенок вырос в маленькую лошадь»

    Дети растут быстро, а собачьи дети — еще быстрее! Не успевает заботливый хозяин поменять все покусанные провода и съеденные тапки, как маленький пушистик превращается в здоровенного пушистика.

    Чтобы не проморгать счастливые минуты щенячества, многие стараются сфотографировать этапы взросления своего питомца. В итоге получаются снимки из серии «до и после», на которых щеночки внезапно становятся взрослее и слюнявее!

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    Курьезные фото собак, которые стали больше хозяев, но в душе так и остались щеночками
    Курьезные фото собак, которые стали больше хозяев, но в душе так и остались щеночками
    Курьезные фото собак, которые стали больше хозяев, но в душе так и остались щеночками
    Курьезные фото собак, которые стали больше хозяев, но в душе так и остались щеночками
    Курьезные фото собак, которые стали больше хозяев, но в душе так и остались щеночками
    Курьезные фото собак, которые стали больше хозяев, но в душе так и остались щеночками
    Курьезные фото собак, которые стали больше хозяев, но в душе так и остались щеночками
    Курьезные фото собак, которые стали больше хозяев, но в душе так и остались щеночками
    Курьезные фото собак, которые стали больше хозяев, но в душе так и остались щеночками
    Курьезные фото собак, которые стали больше хозяев, но в душе так и остались щеночками
    Курьезные фото собак, которые стали больше хозяев, но в душе так и остались щеночками
    Курьезные фото собак, которые стали больше хозяев, но в душе так и остались щеночками
    Курьезные фото собак, которые стали больше хозяев, но в душе так и остались щеночками
    Курьезные фото собак, которые стали больше хозяев, но в душе так и остались щеночками
    Курьезные фото собак, которые стали больше хозяев, но в душе так и остались щеночками
    Курьезные фото собак, которые стали больше хозяев, но в душе так и остались щеночками
    Курьезные фото собак, которые стали больше хозяев, но в душе так и остались щеночками
    Курьезные фото собак, которые стали больше хозяев, но в душе так и остались щеночками

    «14 лет и много седых волос спустя», «За 9 месяцев щенок вырос в маленькую лошадь», «Однажды босс — навсегда босс», «Он стал еще страннее, но остался идеальным мальчиком», «Из щеночка в пушистого медведя за 9 месяцев», - комментируют фот пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что супермодель Ратаковски родила первенца и показала его у своей обнаженной груди.

    Молодая мама предстала без макияжа, она распустила струиться по плечам свои длинные каштановые волосы.

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    Теги: шутки курьез животные
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