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    Курьез

    Курьезные фото кошек, которые заслужили титул королей драмы

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    Курьезные фото кошек, которые заслужили титул королей драмы

    Собрали для вас самые смешные фото животных, которые своим поведением заслужили титул королей драмы

    Если бы в мире кошек существовала премия за самое эмоциональное поведение, то эти шерстяные точно были бы в списке номинантов. Начиная с уличного кота, притворяющегося ранеными, и заканчивая реакцией кошки на новость о беременности — мы собрали для вас самые смешные фото животных, которые своим поведением заслужили титул королей драмы.

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    Курьезные фото кошек, которые заслужили титул королей драмы
    Курьезные фото кошек, которые заслужили титул королей драмы
    Курьезные фото кошек, которые заслужили титул королей драмы
    Курьезные фото кошек, которые заслужили титул королей драмы
    Курьезные фото кошек, которые заслужили титул королей драмы
    Курьезные фото кошек, которые заслужили титул королей драмы
    Курьезные фото кошек, которые заслужили титул королей драмы
    Курьезные фото кошек, которые заслужили титул королей драмы
    Курьезные фото кошек, которые заслужили титул королей драмы
    Курьезные фото кошек, которые заслужили титул королей драмы
    Курьезные фото кошек, которые заслужили титул королей драмы
    Курьезные фото кошек, которые заслужили титул королей драмы
    Курьезные фото кошек, которые заслужили титул королей драмы
    Курьезные фото кошек, которые заслужили титул королей драмы

    «И награда за лучшую мужскую роль достается…», «Реакция моего кота на уличных собак», «А вот не нужно лазить там, где запрещено!», «Каждый раз когда я зову свою кошку, она смотрит на меня так, словно я сообщила ей, что ее муж погиб в море», «В смысле — беременна?!», «Реакция кота на новую мебель в доме», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что в пригороде Берлина семья диких кабанов украла вещи у одного из мужчин, отдыхавшего на пляже.

    «Природа наносит ответный удар! Охота на диких кабанов! В желтой сумке - ноутбук мужчины, поэтому он догонял его в костюме Адама. Я потом показала фотографии мужчине, он громко смеялся и уполномочил меня обнародовать их», - пишут пользователи сети.

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    фотография семья кот
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