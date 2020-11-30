Курьезные фото кошек с неожиданной реакцией на обычные вещи

А как ваш котик реагирует на необычные для него вещи?

Кошки иногда реагируют на, казалось бы, обычные вещи весьма неожиданным образом. Забавно выглядит, как они удивляются, услышав звук часов, наступив лапкой на первый на снег или увидев хозяина в ванной.

Пользователи соцсетей поделились снимками своих любимых питомцев, запечатлев их необычную реакцию.

Ранее «Скотч» рассказывал о скандальном миллионере, который пришел на свадьбу друга с шестью беременными от него девушками.

Бизнесмен пришел на торжество в розовом костюме и бежевом лонгсливе с шестью беременными девушками в серебристых вечерних нарядах и с одинаковыми прическами. Каждую из них он гладил по животу. Нвогу заявил, что является отцом их будущих детей.