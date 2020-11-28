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    Жизнь

    Пианист сыграл концерт для макак в Таиланде, чтобы помочь им справиться со стрессом

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    Пианист сыграл концерт для макак в Таиланде, чтобы помочь им справиться со стрессом

    Музыкант также хотел привлечь внимание людей к проблемам животных

    Британский пианист Пол Бартон сыграл на нескольких площадках в тайской провинции Лопбури концерты для макак, которые из-за пандемии переживают непростые времена. Об этом сообщают Reuters.

    Из-за ограничений, введенных с распространением коронавируса, поток туристов в Таиланд уменьшился, а ведь именно они были главным источником пропитания для диких обезьянок. Своим «турне» пианист хотел не только повысить осведомленность людей о проблемах голодающих макак, но и помочь животным справиться со стрессом благодаря силе музыки.

    «Быть может, музыка сыграет свою роль в процессе реабилитации макак <…> Нам нужно приложить усилия, чтобы они правильно питались. А когда они начнут хорошо есть, то станут спокойнее и неагрессивными», — сказал Бартон.

    Он сыграл для обезьян в том числе в древнем индуистском храме, хозяйственном магазине и заброшенном кинотеатре. Пока музыкант исполнял «Зеленые рукава», «К Элизе» Бетховена и «Дневник любви» Майкла Наймана, разгоряченная публика дергала его за волосы и скакала по клавишам.

     

    Теги: Таиланд музыка животные
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