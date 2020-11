В США пингвинов привели на футбольный стадион, чтобы они не скучали на карантине

Забавными видео и фотографиями делятся в социальных сетях сотрудники чикагского океанариума Shedd Aquarium. Еще в марте им пришлось закрыть свою экспозицию на карантин, после чего их самые милые подопечные заскучали без внимания посетителей. Речь идет о четверке магеллановых пингвинов: Дарвине, Томбо, Иззи и Шарлотте. Сначала малышам разрешали гулять по коридорам океанариума, а затем стали выводить за пределы родного учреждения и показывать окружающий мир.

They're waddling down the field, and...goooalll!



Just in time for the height of fall football season, Da Penguins visited our neighbor and the home of Da @ChicagoBears and @ChicagoFire, @SoldierField! pic.twitter.com/SRtyTYm3nk