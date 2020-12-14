Курьезные фото кота с сердитой мордой, который сверлит взглядом весь мир

Но появление дома и хозяйки сделали пушистика счастливым

В приюте американского города Акрон, штат Огайо появился необычный кот. Надо признать, что пользователей интернета уже не удивишь сердитыми кошачьими мордами, которые такие от природы, но этот парень — сама суровость. Такого сварливого взгляда ещё поискать!

Однако именно злючность мордахи помогла котику, всю жизнь побирающемуся на улице, найти свой дом и любящую хозяйку. Когда его фотографии были опубликованы в маленькой группе приюта в Фейсбуке, кот стал интернет-сенсацией.

На самом деле у кота по имени Гигглс просто такая мимика. Очень сердитая мимика! Однако она не отражает его настоящих эмоций, которые ничем не враждебнее и не недовольнее, чем у других котов.

Кстати Гигглс переводится как «хихиканье», так его назвали сотрудники, потому что своим суровым взглядом он веселил персонал и посетителей.

Кот Гигглс стал очень популярен из-за выражения своей морды — многие люди хотели забрать его себе

Новые хозяева сразу же завели коту свой личный Инстаграм, где можно убедиться, что Гигглс счастлив. Даже сквозь его суровый взгляд пробивается мурчательное настроение.

Популярность Гигглс была настолько высока, что сотрудники приюта попросили новую хозяйку кота иногда выкладывать мемы с его фото в их фейсбучной группе. Таким образом они хотят привлечь больше внимания к другим бездомным котам, которые сейчас живут в приюте.

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