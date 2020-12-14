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    Шоу-биз

    Домработница Киркорова призналась, почему артист ее выгнал после 30 лет верной службы

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    Российский поп-певец Филипп Киркоров - Домработница Киркорова призналась, почему артист ее выгнал после 30 лет верной службы
    Российский поп-певец Филипп Киркоров

    Для меня он как ребенок всегда был, — рассказывает женщина о российском артисте

    Бывшая домработница российского поп-исполнителя Филиппа Киркорова Людмила Дороднова рассказала, за что ее уволили после 30 лет работы. Причину женщина назвала в эфире российского ТВ.

    Дороднова осталась без работы около полугода назад. 80-летняя женщина полагает, что певец на нее обиделся. «Просто он что-то обиделся на меня и сказал — поезжай к себе. Вот и все», — сообщила пенсионерка. По словам бывшей домработницы, Киркоров в настоящее время меняет коллектив. «Уже три года назад были разговоры, чтобы меня в пенсионеры отправить. Потому что у меня возраст — не 21 год. С задачами со всеми я справлялась и сейчас справлюсь. Насколько я слышала, он сейчас ищет новую домработницу, которая будет, видно, поживее, помоложе», — поведала Дороднова.

    Женщина теперь проживает в однокомнатной квартире на юго-востоке Москвы. «Я знаю только то, что я Филлипа люблю. Для меня он как ребенок всегда был», — добавила она, отметив, что прямых конфликтов между ней и Киркоровым не было. После увольнения артист оказывал Дородновой финансовую помощь, но сейчас она живет на пенсию — около 20 тысяч рублей в месяц. «Кто знает — может быть, опять сойдемся после Нового года», — заключила пенсионерка.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 19-летнюю «Зомби Анджелины Джоли» из Ирана посадили на 10 лет.

    Табар была задержана на основании постановления суда Тегерана, который занимается культурными преступлениями, а также социальной и моральной коррупцией. Сейчас иранские журналисты требуют свободы для девушки и даже просят саму Анджелину Джоли вмешаться и добиться справедливости.

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    Теги: знаменитости курьез
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