Домработница Киркорова призналась, почему артист ее выгнал после 30 лет верной службы

Для меня он как ребенок всегда был, — рассказывает женщина о российском артисте

Бывшая домработница российского поп-исполнителя Филиппа Киркорова Людмила Дороднова рассказала, за что ее уволили после 30 лет работы. Причину женщина назвала в эфире российского ТВ.

Дороднова осталась без работы около полугода назад. 80-летняя женщина полагает, что певец на нее обиделся. «Просто он что-то обиделся на меня и сказал — поезжай к себе. Вот и все», — сообщила пенсионерка. По словам бывшей домработницы, Киркоров в настоящее время меняет коллектив. «Уже три года назад были разговоры, чтобы меня в пенсионеры отправить. Потому что у меня возраст — не 21 год. С задачами со всеми я справлялась и сейчас справлюсь. Насколько я слышала, он сейчас ищет новую домработницу, которая будет, видно, поживее, помоложе», — поведала Дороднова.

Женщина теперь проживает в однокомнатной квартире на юго-востоке Москвы. «Я знаю только то, что я Филлипа люблю. Для меня он как ребенок всегда был», — добавила она, отметив, что прямых конфликтов между ней и Киркоровым не было. После увольнения артист оказывал Дородновой финансовую помощь, но сейчас она живет на пенсию — около 20 тысяч рублей в месяц. «Кто знает — может быть, опять сойдемся после Нового года», — заключила пенсионерка.

Ранее «Скотч» сообщал, что 19-летнюю «Зомби Анджелины Джоли» из Ирана посадили на 10 лет.

Табар была задержана на основании постановления суда Тегерана, который занимается культурными преступлениями, а также социальной и моральной коррупцией. Сейчас иранские журналисты требуют свободы для девушки и даже просят саму Анджелину Джоли вмешаться и добиться справедливости.

Читайте также: К этим фото стоит приглядеться. Самое интересное кроется на заднем плане