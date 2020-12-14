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    Курьез

    Фото заразительных потягушек от животных, которые заставят вас улыбнуться (фото)

    • Розсилка
    Фото заразительных потягушек от животных, которые заставят вас улыбнуться (фото)

    Самый ожидаемый представитель подобной подборки — тюлень

    Что может быть лучше хороших утренних, ну или вообще любых потягушек! Животные не дадут соврать — это истинный кайф. Сегодня мы решили собрать фотографии релаксирующих зверюшек, которых потягивающимися в интернете показывают заметно реже, чем котиков и собак (хотя они, безусловно, очень хороши в этом деле).

    Как потягиваются слон, петух или соболь и при этом выглядят на фото? Давайте посмотрим!

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    Фото заразительных потягушек от животных, которые заставят вас улыбнуться (фото)
    Фото заразительных потягушек от животных, которые заставят вас улыбнуться (фото)
    Фото заразительных потягушек от животных, которые заставят вас улыбнуться (фото)
    Фото заразительных потягушек от животных, которые заставят вас улыбнуться (фото)
    Фото заразительных потягушек от животных, которые заставят вас улыбнуться (фото)
    Фото заразительных потягушек от животных, которые заставят вас улыбнуться (фото)
    Фото заразительных потягушек от животных, которые заставят вас улыбнуться (фото)
    Фото заразительных потягушек от животных, которые заставят вас улыбнуться (фото)
    Фото заразительных потягушек от животных, которые заставят вас улыбнуться (фото)
    Фото заразительных потягушек от животных, которые заставят вас улыбнуться (фото)
    Фото заразительных потягушек от животных, которые заставят вас улыбнуться (фото)
    Фото заразительных потягушек от животных, которые заставят вас улыбнуться (фото)

    Ранее «Скотч» сообщал, что 19-летнюю «Зомби Анджелины Джоли» из Ирана посадили на 10 лет.

    Табар была задержана на основании постановления суда Тегерана, который занимается культурными преступлениями, а также социальной и моральной коррупцией. Сейчас иранские журналисты требуют свободы для девушки и даже просят саму Анджелину Джоли вмешаться и добиться справедливости.

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    Теги: фотография шутки курьез животные
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