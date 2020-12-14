Фото заразительных потягушек от животных, которые заставят вас улыбнуться (фото)

Самый ожидаемый представитель подобной подборки — тюлень

Что может быть лучше хороших утренних, ну или вообще любых потягушек! Животные не дадут соврать — это истинный кайф. Сегодня мы решили собрать фотографии релаксирующих зверюшек, которых потягивающимися в интернете показывают заметно реже, чем котиков и собак (хотя они, безусловно, очень хороши в этом деле).

Как потягиваются слон, петух или соболь и при этом выглядят на фото? Давайте посмотрим!

Ранее «Скотч» сообщал, что 19-летнюю «Зомби Анджелины Джоли» из Ирана посадили на 10 лет.

Табар была задержана на основании постановления суда Тегерана, который занимается культурными преступлениями, а также социальной и моральной коррупцией. Сейчас иранские журналисты требуют свободы для девушки и даже просят саму Анджелину Джоли вмешаться и добиться справедливости.