Подборка абсурдных фото, которые смешат и удивляют одновременно

Собрали для вас самые необычные фотографии, которые сделают ваш день

В вашей жизни случались ситуации, которые были настолько странными, что в голове появлялась мысль: «Если я это не сфотографирую, то мне никто не поверит»? Потому что именно так подумали авторы забавных, пугающих и абсурдных снимков из данного материала.

Собрали для вас самые необычные фотографии, к которым слишком много вопросов, но так мало ответов.

«Моя сестра въехала в новый дом, и вот что она обнаружила в стене в подвале», «Когда чуть не сбежала из дома из-за невинного отражения», «Как выглядят зажиточные голуби», «Даже ящерица соблюдает правила нахождения в общественном месте», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что 19-летнюю «Зомби Анджелины Джоли» из Ирана посадили на 10 лет.

Табар была задержана на основании постановления суда Тегерана, который занимается культурными преступлениями, а также социальной и моральной коррупцией. Сейчас иранские журналисты требуют свободы для девушки и даже просят саму Анджелину Джоли вмешаться и добиться справедливости.