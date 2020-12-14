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    Курьез

    Подборка абсурдных фото, которые смешат и удивляют одновременно

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    Подборка абсурдных фото, которые смешат и удивляют одновременно

    Собрали для вас самые необычные фотографии, которые сделают ваш день

    В вашей жизни случались ситуации, которые были настолько странными, что в голове появлялась мысль: «Если я это не сфотографирую, то мне никто не поверит»? Потому что именно так подумали авторы забавных, пугающих и абсурдных снимков из данного материала.

    Собрали для вас самые необычные фотографии, к которым слишком много вопросов, но так мало ответов.

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    Подборка абсурдных фото, которые смешат и удивляют одновременно
    Подборка абсурдных фото, которые смешат и удивляют одновременно
    Подборка абсурдных фото, которые смешат и удивляют одновременно
    Подборка абсурдных фото, которые смешат и удивляют одновременно
    Подборка абсурдных фото, которые смешат и удивляют одновременно
    Подборка абсурдных фото, которые смешат и удивляют одновременно
    Подборка абсурдных фото, которые смешат и удивляют одновременно
    Подборка абсурдных фото, которые смешат и удивляют одновременно

    «Моя сестра въехала в новый дом, и вот что она обнаружила в стене в подвале», «Когда чуть не сбежала из дома из-за невинного отражения», «Как выглядят зажиточные голуби», «Даже ящерица соблюдает правила нахождения в общественном месте», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 19-летнюю «Зомби Анджелины Джоли» из Ирана посадили на 10 лет.

    Табар была задержана на основании постановления суда Тегерана, который занимается культурными преступлениями, а также социальной и моральной коррупцией. Сейчас иранские журналисты требуют свободы для девушки и даже просят саму Анджелину Джоли вмешаться и добиться справедливости.

     Читайте также: К этим фото стоит приглядеться. Самое интересное кроется на заднем плане
    Теги: шутки курьез
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