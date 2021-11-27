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    Курьезные фото котиков, чье родство с жидкостями видно невооруженным глазом

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    Курьезные фото котиков, чье родство с жидкостями видно невооруженным глазом

    Подборка курьезных фото

    Кажется, коты, кошки и котята живут по каким-то своим правилам, которые не понять глупым людям. Питомцы презрительно относятся не только к тому, что говорят им люди, но и к правилам физики. Ведь как еще объяснить тот факт, что котики иногда ведут себя прямо как жидкость и проявляют невероятные способности помещаться во все мыслимые и немыслимые места.

    Хозяевам в таких случаях ничего не остается, кроме как удивиться и сфотографировать своих питомцев, чтобы потом показать их невероятную гибкость и ловкость другим людям.

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    Курьезные фото котиков, чье родство с жидкостями видно невооруженным глазом
    Курьезные фото котиков, чье родство с жидкостями видно невооруженным глазом
    Курьезные фото котиков, чье родство с жидкостями видно невооруженным глазом
    Курьезные фото котиков, чье родство с жидкостями видно невооруженным глазом
    Курьезные фото котиков, чье родство с жидкостями видно невооруженным глазом
    Курьезные фото котиков, чье родство с жидкостями видно невооруженным глазом
    Курьезные фото котиков, чье родство с жидкостями видно невооруженным глазом
    Курьезные фото котиков, чье родство с жидкостями видно невооруженным глазом
    Курьезные фото котиков, чье родство с жидкостями видно невооруженным глазом
    Курьезные фото котиков, чье родство с жидкостями видно невооруженным глазом
    Курьезные фото котиков, чье родство с жидкостями видно невооруженным глазом
    Курьезные фото котиков, чье родство с жидкостями видно невооруженным глазом
    Курьезные фото котиков, чье родство с жидкостями видно невооруженным глазом
    Курьезные фото котиков, чье родство с жидкостями видно невооруженным глазом

    Ранее «Скотч» сообщал, что Андрей Данилко публично залез за пазуху Оле Поляковой.

    Данилко решил проверить декольте певицы после того, как она вернулась со сцены, где выступал участник под маской Поросенка, обратно на свое место – за стол звездных детективов.

    «У тебя в сисях метафан. Ты не боишься?» – заявил Данилко, после чего полез к Поляковой в декольте и начал что-то оттуда вынимать.

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    Теги: шутки кот курьез
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    Курьезные фото котиков, чье родство с жидкостями видно невооруженным глазом