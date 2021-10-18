Курьезные фото котиков, которые совершенно не умеют прятаться, но очень стараются

Если котик никого не видит, то и его никто не видит

Согласно задумке эволюции, кошки должны нападать на добычу из засады. Кроме гепардов, те научились хорошо бегать. Значит, нормальная кошка должна уметь хорошо прятаться, не выдавать себя ни движением, ни звуком.

Так-то оно так, да вот домашние кошки явно получили сбой в генах, потому что у них зачастую ничего не выходит, а они все равно упорно стараются. И за их попытками очень весело наблюдать.

Ранее «Скотч» сообщал, что новый образ Зеленской вызвал оживленный спор в сети.

Модный наряд Зеленской состоит из двух частей. Сдержанный верх с V-образным вырезом, подпоясанный поясом, и юбка с двумя широкими складками. Костюм Зеленской очень напоминает тот, который носила главная героиня Алисы Фрейндлих в фильме «Служебный роман».