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    Наглость этих бесстыжих питомцев перешла все пределы, а им все сходит с лап (фото)

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    Наглость этих бесстыжих питомцев перешла все пределы, а им все сходит с лап (фото)

    Подборка курьезных фото

    Прошли, канули в Лету те времена, когда человек был хозяином природы, а все звери страшились или искали милости его. Нынче все наоборот, кто в хозяйском доме живет, тот человеком и командует. Кроме, разве что, аквариумных рыбок, а вот хвостатые свои условия ставят запросто, и человеку приходится считаться.

    Особенно кошки и собаки, которые прекрасно понимают, что ничего им за их проделки не будет!

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    Наглость этих бесстыжих питомцев перешла все пределы, а им все сходит с лап (фото)
    Наглость этих бесстыжих питомцев перешла все пределы, а им все сходит с лап (фото)
    Наглость этих бесстыжих питомцев перешла все пределы, а им все сходит с лап (фото)
    Наглость этих бесстыжих питомцев перешла все пределы, а им все сходит с лап (фото)
    Наглость этих бесстыжих питомцев перешла все пределы, а им все сходит с лап (фото)
    Наглость этих бесстыжих питомцев перешла все пределы, а им все сходит с лап (фото)
    Наглость этих бесстыжих питомцев перешла все пределы, а им все сходит с лап (фото)
    Наглость этих бесстыжих питомцев перешла все пределы, а им все сходит с лап (фото)
    Наглость этих бесстыжих питомцев перешла все пределы, а им все сходит с лап (фото)
    Наглость этих бесстыжих питомцев перешла все пределы, а им все сходит с лап (фото)
    Наглость этих бесстыжих питомцев перешла все пределы, а им все сходит с лап (фото)
    Наглость этих бесстыжих питомцев перешла все пределы, а им все сходит с лап (фото)
    Наглость этих бесстыжих питомцев перешла все пределы, а им все сходит с лап (фото)
    Наглость этих бесстыжих питомцев перешла все пределы, а им все сходит с лап (фото)
    Наглость этих бесстыжих питомцев перешла все пределы, а им все сходит с лап (фото)
    Наглость этих бесстыжих питомцев перешла все пределы, а им все сходит с лап (фото)
    Наглость этих бесстыжих питомцев перешла все пределы, а им все сходит с лап (фото)
    Наглость этих бесстыжих питомцев перешла все пределы, а им все сходит с лап (фото)

    Ранее «Скотч» сообщал, что новый образ Зеленской вызвал оживленный спор в сети.

    Модный наряд Зеленской состоит из двух частей. Сдержанный верх с V-образным вырезом, подпоясанный поясом, и юбка с двумя широкими складками. Костюм Зеленской очень напоминает тот, который носила главная героиня Алисы Фрейндлих в фильме «Служебный роман».

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    Теги: шутки кот курьез
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    Наглость этих бесстыжих питомцев перешла все пределы, а им все сходит с лап (фото)