Наглость этих бесстыжих питомцев перешла все пределы, а им все сходит с лап (фото)

Подборка курьезных фото

Прошли, канули в Лету те времена, когда человек был хозяином природы, а все звери страшились или искали милости его. Нынче все наоборот, кто в хозяйском доме живет, тот человеком и командует. Кроме, разве что, аквариумных рыбок, а вот хвостатые свои условия ставят запросто, и человеку приходится считаться.

Особенно кошки и собаки, которые прекрасно понимают, что ничего им за их проделки не будет!

Ранее «Скотч» сообщал, что новый образ Зеленской вызвал оживленный спор в сети.

Модный наряд Зеленской состоит из двух частей. Сдержанный верх с V-образным вырезом, подпоясанный поясом, и юбка с двумя широкими складками. Костюм Зеленской очень напоминает тот, который носила главная героиня Алисы Фрейндлих в фильме «Служебный роман».