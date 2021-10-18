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    Курьез

    На этих фото нет ни единого лица, но вы все равно их будете повсюду видеть

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    На этих фото нет ни единого лица, но вы все равно их будете повсюду видеть

    Подборка курьезных фото

    Если вы вдруг в обычным предметах начинаете видеть что-то другое, то это не значит, что пора срочно записываться на прием к психиатру или брать отпуск на месяц и лететь на отдых. Это значит, что вы попались на обман зрения, оптическую иллюзию, которая ловко провела вокруг пальца ваш мозг и заставила его нарисовать такую картину.

    Все в порядке, это у всех так. И вот парочка доказательств, где все видят лица, но на самом деле их нет.

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    на весь екран згорнути
    На этих фото нет ни единого лица, но вы все равно их будете повсюду видеть
    На этих фото нет ни единого лица, но вы все равно их будете повсюду видеть
    На этих фото нет ни единого лица, но вы все равно их будете повсюду видеть
    На этих фото нет ни единого лица, но вы все равно их будете повсюду видеть
    На этих фото нет ни единого лица, но вы все равно их будете повсюду видеть
    На этих фото нет ни единого лица, но вы все равно их будете повсюду видеть
    На этих фото нет ни единого лица, но вы все равно их будете повсюду видеть
    На этих фото нет ни единого лица, но вы все равно их будете повсюду видеть
    На этих фото нет ни единого лица, но вы все равно их будете повсюду видеть
    На этих фото нет ни единого лица, но вы все равно их будете повсюду видеть
    На этих фото нет ни единого лица, но вы все равно их будете повсюду видеть
    На этих фото нет ни единого лица, но вы все равно их будете повсюду видеть
    На этих фото нет ни единого лица, но вы все равно их будете повсюду видеть
    На этих фото нет ни единого лица, но вы все равно их будете повсюду видеть
    На этих фото нет ни единого лица, но вы все равно их будете повсюду видеть
    На этих фото нет ни единого лица, но вы все равно их будете повсюду видеть

    Ранее «Скотч» сообщал, что новый образ Зеленской вызвал оживленный спор в сети.

    Модный наряд Зеленской состоит из двух частей. Сдержанный верх с V-образным вырезом, подпоясанный поясом, и юбка с двумя широкими складками. Костюм Зеленской очень напоминает тот, который носила главная героиня Алисы Фрейндлих в фильме «Служебный роман».

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    Теги: шутки курьез
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    На этих фото нет ни единого лица, но вы все равно их будете повсюду видеть