На этих фото нет ни единого лица, но вы все равно их будете повсюду видеть

Подборка курьезных фото

Если вы вдруг в обычным предметах начинаете видеть что-то другое, то это не значит, что пора срочно записываться на прием к психиатру или брать отпуск на месяц и лететь на отдых. Это значит, что вы попались на обман зрения, оптическую иллюзию, которая ловко провела вокруг пальца ваш мозг и заставила его нарисовать такую картину.

Все в порядке, это у всех так. И вот парочка доказательств, где все видят лица, но на самом деле их нет.

Ранее «Скотч» сообщал, что новый образ Зеленской вызвал оживленный спор в сети.

Модный наряд Зеленской состоит из двух частей. Сдержанный верх с V-образным вырезом, подпоясанный поясом, и юбка с двумя широкими складками. Костюм Зеленской очень напоминает тот, который носила главная героиня Алисы Фрейндлих в фильме «Служебный роман».