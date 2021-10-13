Героиня «Служебного романа». Новый образ Зеленской вызвал оживленный спор в сети (фото)

Костюм Зеленской очень напоминает тот, который носила главная героиня Алисы Фрейндлих в фильме «Служебный роман»

Сдержанный коричневый костюм, который надела на встречу с женой президента ФРГ Эльке Бюденбендер первая леди Украины Елена Зеленская, вызвал ажиотаж в сети. Фото встречи первая леди разместила на странице в Instagram.

Модный наряд Зеленской состоит из двух частей. Сдержанный верх с V-образным вырезом, подпоясанный поясом, и юбка с двумя широкими складками. Костюм Зеленской очень напоминает тот, который носила главная героиня Алисы Фрейндлих в фильме «Служебный роман».

Пользователи сети не восприняли фэшн-лук первой леди и не скупились на критику. Некоторые советовали Зеленской сменить стилиста. «Пиджак больше на два размера - менять дизайнера срочно на того, который вас любить», «Костюм просто страшный, еще и левый рукав коряво вшит», «Елена смените стилиста! Вы прекрасны, но такие фасоны костюмов и платьев - это что-то!! ».

К слову, в зарубежных визитах Елена Зеленская чаще всего носит одежду украинских дизайнеров молодого поколения. В частности, инаугурации костюм для Зеленского пошил дизайнер Артем Климчук, ее наряд для визита в Японию - Иван Фролов. В Брюсселе и Риге первая леди Украины появилась в одежде SIX brand Юлии Богдан.

Ранее Зеленский признался, смотрит ли «Вечерний квартал».

Как ранее рассказывала Елена Кравец, после того, как Зеленский стал президентом, он не удалился с редакционных чатов студии, следил за тем, что делают его коллеги и едва не согласовывал номера.

В программе «Светская жизнь» глава государства признался, что так было в начале, впрочем, сейчас физически у него практически нет времени на просмотр шоу.