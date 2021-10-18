В Израиле 200 людей разделись догола, чтобы спасти Мертвое море (фото)

В фотосессии приняли участие люди в возрасте от 19 до 70 лет

Известный американский фотограф Спенсер Туник провел массовую фотосессию в стиле ню в пустыне израильского района Арада. Об этом в воскресенье, 17 октября, сообщает агентство EFE.

В обнаженной фотосессии приняли участие 200 человек в возрасте от 19 до 70 лет. Их тела были окрашены в белый цвет. Фотосессия прошла на фоне пустынного ландшафта, окружающего город Арад в Израиле.

Выстраивая композицию, фотограф при помощи людей «построил» трубу, которая «впадает» в Мертвое море.

«В ней люди, окрашенные в белый цвет, символизируют столбы соли, образованные от соленой воды», – объяснил свою работу фотограф.

Художник таким образом надеется привлечь внимание мировой общественности к проблеме исчезновения Мертвого моря.

«Я сохраняю глубокую связь с Мертвым морем, тревожусь о нем и надеюсь помочь его сохранить», – сказано в заявлении Туника.

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