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    Курьезные фото, которые ставят в тупик своей абсурдностью и нелогичностью

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    Курьезные фото, которые ставят в тупик своей абсурдностью и нелогичностью

    «Отличная вилочка, когда ты пытаешься соблюдать диету»

    Выражение «Я художник, я так вижу» легко описывает и как бы оправдывает любое безумие. Особенно если оно никому не вредит, а только озадачивает. Люди – существа творческие и всегда ищут способы самовыражения, вот только большинство не владеет никакими навыками для этого.

    Но когда и кого это останавливало? И тогда на свет рождается то, что мы собрали для вас в этой подборке!

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    Курьезные фото, которые ставят в тупик своей абсурдностью и нелогичностью
    Курьезные фото, которые ставят в тупик своей абсурдностью и нелогичностью
    Курьезные фото, которые ставят в тупик своей абсурдностью и нелогичностью
    Курьезные фото, которые ставят в тупик своей абсурдностью и нелогичностью
    Курьезные фото, которые ставят в тупик своей абсурдностью и нелогичностью
    Курьезные фото, которые ставят в тупик своей абсурдностью и нелогичностью
    Курьезные фото, которые ставят в тупик своей абсурдностью и нелогичностью
    Курьезные фото, которые ставят в тупик своей абсурдностью и нелогичностью
    Курьезные фото, которые ставят в тупик своей абсурдностью и нелогичностью
    Курьезные фото, которые ставят в тупик своей абсурдностью и нелогичностью
    Курьезные фото, которые ставят в тупик своей абсурдностью и нелогичностью
    Курьезные фото, которые ставят в тупик своей абсурдностью и нелогичностью
    Курьезные фото, которые ставят в тупик своей абсурдностью и нелогичностью
    Курьезные фото, которые ставят в тупик своей абсурдностью и нелогичностью
    Курьезные фото, которые ставят в тупик своей абсурдностью и нелогичностью
    Курьезные фото, которые ставят в тупик своей абсурдностью и нелогичностью

    «Он никогда не едет на своем байке без спутницы», «Пока не совсем понятно или это глупо, или гениально», «Ну все, на заправки на работу начали уже и собак брать», «Отличная вилочка, когда ты пытаешься соблюдать диету», «Его джинсов на всех хватило», «У каждого в хозяйстве есть свои секреты и лайфхаки», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

    Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

    Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.

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    Теги: фотография шутки курьез
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    Курьезные фото, которые ставят в тупик своей абсурдностью и нелогичностью