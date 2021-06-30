Курьезные фото, которые ставят в тупик своей абсурдностью и нелогичностью

«Отличная вилочка, когда ты пытаешься соблюдать диету»

Выражение «Я художник, я так вижу» легко описывает и как бы оправдывает любое безумие. Особенно если оно никому не вредит, а только озадачивает. Люди – существа творческие и всегда ищут способы самовыражения, вот только большинство не владеет никакими навыками для этого.

Но когда и кого это останавливало? И тогда на свет рождается то, что мы собрали для вас в этой подборке!

«Он никогда не едет на своем байке без спутницы», «Пока не совсем понятно или это глупо, или гениально», «Ну все, на заправки на работу начали уже и собак брать», «Отличная вилочка, когда ты пытаешься соблюдать диету», «Его джинсов на всех хватило», «У каждого в хозяйстве есть свои секреты и лайфхаки», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.