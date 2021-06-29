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    Когда окрашивание волос превратилось в фильм ужасов. Подборка курьезных фото

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    Когда окрашивание волос превратилось в фильм ужасов. Подборка курьезных фото

    «Пока моя подруга спала, ее сын решил покрасить свои волосы...»

    Решившись на смену имиджа, не торопитесь менять цвет волос, ведь часто такие процедуры заканчиваются трагично. Кто-то чуть не оказался на грани жизни и смерти из-за аллергической реакции, другие неправильно подобрали средства — и вот уже их волосы ничем не спасти. В подборке ниже — 15 примеров, которые отговорят от окрашивания любого.

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    Когда окрашивание волос превратилось в фильм ужасов. Подборка курьезных фото
    Когда окрашивание волос превратилось в фильм ужасов. Подборка курьезных фото
    Когда окрашивание волос превратилось в фильм ужасов. Подборка курьезных фото
    Когда окрашивание волос превратилось в фильм ужасов. Подборка курьезных фото
    Когда окрашивание волос превратилось в фильм ужасов. Подборка курьезных фото
    Когда окрашивание волос превратилось в фильм ужасов. Подборка курьезных фото
    Когда окрашивание волос превратилось в фильм ужасов. Подборка курьезных фото
    Когда окрашивание волос превратилось в фильм ужасов. Подборка курьезных фото
    Когда окрашивание волос превратилось в фильм ужасов. Подборка курьезных фото
    Когда окрашивание волос превратилось в фильм ужасов. Подборка курьезных фото
    Когда окрашивание волос превратилось в фильм ужасов. Подборка курьезных фото
    Когда окрашивание волос превратилось в фильм ужасов. Подборка курьезных фото
    Когда окрашивание волос превратилось в фильм ужасов. Подборка курьезных фото
    Когда окрашивание волос превратилось в фильм ужасов. Подборка курьезных фото
    Когда окрашивание волос превратилось в фильм ужасов. Подборка курьезных фото

    «Обесцвечивая волосы, девушка надела на голову пакет, не подозревая, что принт на полиэтилене может отпечататься. Но фото она уже без пакета», «Никогда не знаешь, на что у тебя будет аллергия», «Как ваши студенческие годы? Моя соседка по общаге превратилась в смурфетту», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

    Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

    Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.

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    Теги: фотография шутки курьез
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    Когда окрашивание волос превратилось в фильм ужасов. Подборка курьезных фото