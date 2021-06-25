Когда коты внезапно находили себе людей в самых неожиданных местах (фото)

И все были очень счастливы

Даже если вы очень любите котиков и давно мечтаете о собственном, решиться завести домашнего питомца не так и просто. Хорошо, что иногда пушистые друзья находят нас сами, появляясь вдруг в самых неочевидных местах!

В ожидании будущих хозяев они приходят на парковки и заправки, кто-то умудряется привезти котов с заплыва на байдарках, а некоторые обретают их прямо на рабочем месте. И у всех этих разных историй одинаково счастливый итог — у котиков появляется дом и много любви!

Ранее «Скотч» сообщал, что французский пожарный рассказал о последних словах раненой принцессы Дианы после аварии.

Автомобиль, в котором находилась принцесса Уэльская, на высокой скорости врезался в столб в тонелле Альма в Париже. Ее возлюбленный Доди Аль-Файед и водитель Анри Поль погибли на месте. Диана вместе с телохранителем Тревором Рис-Джонсом оставались в сознании, но были сильно ранены. На место аварии прибыли врачи, а также бригада пожарных.

Медики оказали первую помощь Тревору, чьи повреждения внешне казались серьезнее. Никто и подумать не мог, что Диана пострадала гораздо сильнее.