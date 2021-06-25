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    Когда коты внезапно находили себе людей в самых неожиданных местах (фото)

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    Когда коты внезапно находили себе людей в самых неожиданных местах (фото)

    И все были очень счастливы

    Даже если вы очень любите котиков и давно мечтаете о собственном, решиться завести домашнего питомца не так и просто. Хорошо, что иногда пушистые друзья находят нас сами, появляясь вдруг в самых неочевидных местах!

    В ожидании будущих хозяев они приходят на парковки и заправки, кто-то умудряется привезти котов с заплыва на байдарках, а некоторые обретают их прямо на рабочем месте. И у всех этих разных историй одинаково счастливый итог — у котиков появляется дом и много любви!

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    Однажды ночью две женщины принесли этого котёночка в отель, где я работала
    Этот кот просто дожидался нас на лестнице — а теперь он живёт дома и нагло ворует еду
    Год назад я внезапно спасла кошку, и это было лучшее, что мы могли сделать друг для друга
    Когда твоя работа приносит не только пользу, но и новых друзей
    Взяли с улицы кошку, ничего не подозревая, а через пару месяцев родилась эта девочка
    Наткнулись друг на друга в лесу, ещё и под дождём!
    Cегодня на объекте обнаружил кота, и на этом работа закончилась. Добро пожаловать!
    Она прибежала к нам на стоянку, и когда я взял её на руки, забралась вот так. Назову её Скарлетт
    Лицо уличного котёнка, когда мы сказали, что он будет жить с нами
    Спряталась на парковке под моей машиной и громко мяукала. Теперь у меня есть кошка!
    Поехали кататься на байдарках, а домой вернулись с двумя котами
    Нашли котёнка после смены — теперь у нас в бригаде новый слесарь
    Этот котик встал перед машиной моей сестры и не двигался, пока она не забрала его с собой
    Долгое время у меня жил белый кот, который сам меня нашёл, но потом его не стало. Как вдруг…
    В три часа ночи на заправке я встретил своего идеального второго пилота!
    Я работаю охранником и живу на территории в трейлере. Сегодня ко мне заселился новый сосед

    Ранее «Скотч» сообщал, что французский пожарный рассказал о последних словах раненой принцессы Дианы после аварии.

    Автомобиль, в котором находилась принцесса Уэльская, на высокой скорости врезался в столб в тонелле Альма в Париже. Ее возлюбленный Доди Аль-Файед и водитель Анри Поль погибли на месте. Диана вместе с телохранителем Тревором Рис-Джонсом оставались в сознании, но были сильно ранены. На место аварии прибыли врачи, а также бригада пожарных.

    Медики оказали первую помощь Тревору, чьи повреждения внешне казались серьезнее. Никто и подумать не мог, что Диана пострадала гораздо сильнее.

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    Теги: шутки курьез
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    Когда коты внезапно находили себе людей в самых неожиданных местах (фото)