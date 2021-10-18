Курьезные фото, которые заставляют усомниться, а то ли мы видим на самом деле?

Подборка курьезных фото

Хорошо известный факт – глаза не видят, а мозг не понимает увиденного. Вместо этого органы зрения воспринимают базовое расположение объектов, а мозг скоропалительно интерпретирует это в какую-то картинку.

В большинстве случаев ложную, неточную, и именно поэтому нам нужно целенаправленно приглядываться, прилагать усилия, чтобы реально разглядеть что-то. Как это работает, может проверить далее.

Ранее «Скотч» сообщал, что новый образ Зеленской вызвал оживленный спор в сети.

Модный наряд Зеленской состоит из двух частей. Сдержанный верх с V-образным вырезом, подпоясанный поясом, и юбка с двумя широкими складками. Костюм Зеленской очень напоминает тот, который носила главная героиня Алисы Фрейндлих в фильме «Служебный роман».