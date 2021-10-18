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    Пародия на Капитана Америка. Новая форма северокорейских парашютистов рассмешила сеть

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    Пародия на Капитана Америка. Новая форма северокорейских парашютистов рассмешила сеть

    На снимке парашютист выделяется среди военных мундиров

    Новую форму парашютистов военно-воздушных сил Корейской народной Армии (КНДР) сравнили с костюмом супергероя из комиксов. Об этом сообщает Reuters.

    Северокорейский парашютист обратил на себя внимание журналистов после фотографии с лидером страны Ким Чен Ыном. На снимке парашютист выделяется среди военных мундиров своим ярко-синим обтягивающим костюмом с красными вставками. Подобная форма напоминает костюм, который носит герой комиксов Капитан Америка.

    Korean Central News Agency/Korea News Service via AP
    Korean Central News Agency/Korea News Service via AP

    «Первоклассный парашютист продемонстрировал навыки приземления и развевал в октябрьском небе красный партийный флаг», – пишет северокорейское информационное агентство KCNA.

    Ранее «Скотч» сообщал, что новый образ Зеленской вызвал оживленный спор в сети.

    Модный наряд Зеленской состоит из двух частей. Сдержанный верх с V-образным вырезом, подпоясанный поясом, и юбка с двумя широкими складками. Костюм Зеленской очень напоминает тот, который носила главная героиня Алисы Фрейндлих в фильме «Служебный роман».

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    Теги: шутки курьез
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    Пародия на Капитана Америка. Новая форма северокорейских парашютистов рассмешила сеть