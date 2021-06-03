Девушка спасла больного поросенка и превратила его в самого счастливого свина на свете

Поросенок родился с синдромом тряски головы

Жительница Западной Вирджинии (США) по имени Челси Вининг очень любит животных, поэтому она не смогла оставить без помощи маленького больного поросенка, который родился на ферме сестры ее мужа.

«У сестры моего мужа был помет поросят, и среди них был малыш, которого постоянно трясло. Это неофициально называют синдромом тряски головы, который похож на бесконтрольный тремор», — рассказала Челси.

Челси, ее супруг и его сестра долго думали, что же делать с больным поросенком: ведь из-за постоянной тряски мать не кормила его, и он мог просто умереть от голода. В конце концов семья решила забрать кроху домой, чтобы попробовать спасти его. Поросенка назвали Флоппи. Челси и ее муж ежедневно, каждые три часа кормили Флоппи молоком из бутылочки, и со временем он окреп.

Из немощного больного поросенка Флоппи превратился в самого счастливого свина на свете. Его тремор почти прошел и появляется лишь изредка, когда Флоппи чем-то обеспокоен. Поросенок живет в собственной комнате, много играет со своими хвостатыми братьями: двумя собаками и двумя кошками, а также плавает в бассейне, пишет Bored Panda.

Поросенок живет в собственной комнате, много играет со своими хвостатыми братьями, а также купается в бассейне. У очаровательного поросенка Флоппи есть собственный Instagram-аккаунт, где Челси регулярно публикует забавные снимки своего необычного питомца.

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