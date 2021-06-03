Когда случайно удалось запечатлеть «тот самый» момент. Подборка курьезных фото

«Снимок сделан именно в тот момент, когда лава брызнула фонтаном»

Остановись, мгновенье, ты прекрасно! Или ужасно, но все равно прикольно, и хотелось бы сделать кадр на память. А иногда все сразу, но главное в другом – надо поймать тот самый момент! Потому что иначе уже не то выйдет, нужного эффекта не будет.

А вот героям этой подборки повезло, у них все получилось! Да еще и случайно, поэтому повторить большинство из этого вряд ли получится.

«Когда не очень хочешь, чтобы тебя погладили», «Попугай буквально ворвался в кадр», «За фото в этом месте придется заплатить очками», «Самолеты уже начали вылетать из своих скворечников», «Персонаж на переднем плане и тот, на фоне, упали в воду синхронно, но не сговариваясь», «Застрявший в принтере лист сам рассказал, что случилось», – комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, сколько предлагали за интим с Дашей Астафьевой. Продюсер впервые озвучил бешеную сумму.

По словам продюсера, его подопечные часто получали такие предложения, однако не соглашались на них.

«Почему? Потому что это совсем другой бизнес и совсем другой профиль, с которым я никогда не хотел иметь ничего общего», – сказал Никитин

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