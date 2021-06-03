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    Когда случайно удалось запечатлеть «тот самый» момент. Подборка курьезных фото

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    Когда случайно удалось запечатлеть «тот самый» момент. Подборка курьезных фото

    «Снимок сделан именно в тот момент, когда лава брызнула фонтаном»

    Остановись, мгновенье, ты прекрасно! Или ужасно, но все равно прикольно, и хотелось бы сделать кадр на память. А иногда все сразу, но главное в другом – надо поймать тот самый момент! Потому что иначе уже не то выйдет, нужного эффекта не будет.

    А вот героям этой подборки повезло, у них все получилось! Да еще и случайно, поэтому повторить большинство из этого вряд ли получится.

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    Когда случайно удалось запечатлеть «тот самый» момент. Подборка курьезных фото
    Когда случайно удалось запечатлеть «тот самый» момент. Подборка курьезных фото
    Когда случайно удалось запечатлеть «тот самый» момент. Подборка курьезных фото
    Когда случайно удалось запечатлеть «тот самый» момент. Подборка курьезных фото
    Когда случайно удалось запечатлеть «тот самый» момент. Подборка курьезных фото
    Когда случайно удалось запечатлеть «тот самый» момент. Подборка курьезных фото
    Когда случайно удалось запечатлеть «тот самый» момент. Подборка курьезных фото
    Когда случайно удалось запечатлеть «тот самый» момент. Подборка курьезных фото
    Когда случайно удалось запечатлеть «тот самый» момент. Подборка курьезных фото
    Когда случайно удалось запечатлеть «тот самый» момент. Подборка курьезных фото
    Когда случайно удалось запечатлеть «тот самый» момент. Подборка курьезных фото
    Когда случайно удалось запечатлеть «тот самый» момент. Подборка курьезных фото
    Когда случайно удалось запечатлеть «тот самый» момент. Подборка курьезных фото
    Когда случайно удалось запечатлеть «тот самый» момент. Подборка курьезных фото
    Когда случайно удалось запечатлеть «тот самый» момент. Подборка курьезных фото

    «Когда не очень хочешь, чтобы тебя погладили», «Попугай буквально ворвался в кадр», «За фото в этом месте придется заплатить очками», «Самолеты уже начали вылетать из своих скворечников», «Персонаж на переднем плане и тот, на фоне, упали в воду синхронно, но не сговариваясь», «Застрявший в принтере лист сам рассказал, что случилось», – комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, сколько предлагали за интим с Дашей Астафьевой. Продюсер впервые озвучил бешеную сумму.

    По словам продюсера, его подопечные часто получали такие предложения, однако не соглашались на них.

    «Почему? Потому что это совсем другой бизнес и совсем другой профиль, с которым я никогда не хотел иметь ничего общего», – сказал Никитин

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    Теги: фотография шутки курьез
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    Когда случайно удалось запечатлеть «тот самый» момент. Подборка курьезных фото