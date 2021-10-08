Курьезные фото людей, которые могут найти необычное решение для любой жизненной задачи
Подборка изобретательных людей
Каждый день жизнь подкидывает нам задачки разной степени сложности. И пока одни подходят к их решению вполне стандартно, некоторые изобретательные люди применяют самые неочевидные идеи.
Кажется, нестандартное мышление может справиться со всем — от починки стены и комфортной поездки на общественном транспорте до защиты машины от птиц. Вот несколько примеров такого необычного подхода к проблемам.
Ранее «Скотч» показывал фото найденных на Полтавщине уникальных стеклянные украшений, которым 2500 лет.
Раскопки начали в конце июля, рассказал археолог. Здесь экспедиция нашла три стеклянные украшения. По словам Дениса Гречко, находки - это часть ожерелья.
Им почти 2500 лет – датированные IV веком до нашей эры.