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    Курьезные фото людей, которые могут найти необычное решение для любой жизненной задачи

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    Курьезные фото людей, которые могут найти необычное решение для любой жизненной задачи

    Подборка изобретательных людей

    Каждый день жизнь подкидывает нам задачки разной степени сложности. И пока одни подходят к их решению вполне стандартно, некоторые изобретательные люди применяют самые неочевидные идеи.

    Кажется, нестандартное мышление может справиться со всем — от починки стены и комфортной поездки на общественном транспорте до защиты машины от птиц. Вот несколько примеров такого необычного подхода к проблемам.

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    на весь екран згорнути
    Я не слышу левым ухом. Думаю, вот хороший способ сообщить об этом окружающим
    Теперь никому не придется уступать место
    В кафе починили стену с помощью лего
    Бабушка не хочет, чтобы мы сидели за столом с телефонами
    Когда хочешь оставить кому-то сюрприз, но его нужно защитить от кота
    Моя жена решила научиться играть в видеоигры
    Нашу тыкву испортили, но я нашел выход
    Когда внезапно стал матерью четверых
    Я рассталась с парнем, и моя тётя исправила наши общие фотографии, поменяв его на Ченнинга Татума!
    Чтобы ребёнок не забывал мыть руки, можно обзавестись мылом с игрушкой внутри
    Мама вешает на машину фото ястреба, чтобы отпугнуть птиц
    Наш пёс расстраивался, что младенца мы фотографируем каждый месяц, а его нет. Ну что ж!
    Как бы побыстрее вымыть этот длинный коридор?
    Курьер приложил максимум усилий, чтобы мою посылку не украли
    Коты моих родителей слишком активно охотились на птиц во дворе
    Легкий способ занять детей, прикладывая минимум усилий
    Наконец-то я больше не буду терять пульт!

    Ранее «Скотч» показывал фото найденных на Полтавщине уникальных стеклянные украшений, которым 2500 лет.

    Раскопки начали в конце июля, рассказал археолог. Здесь экспедиция нашла три стеклянные украшения. По словам Дениса Гречко, находки - это часть ожерелья.

    Им почти 2500 лет – датированные IV веком до нашей эры.

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    Теги: шутки курьез
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    Курьезные фото людей, которые могут найти необычное решение для любой жизненной задачи