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    Курьез

    Курьезные фото наглых кошек, которым явно плевать на мнение окружающих

    • Розсилка
    Курьезные фото наглых кошек, которым явно плевать на мнение окружающих

    «Когда кошка уснула в моем салате»

    Кошек невозможно заставить что-то делать против их воли. Если же они захотят что-то натворить, то сделают это даже несмотря на запрет хозяев.

    Разбитый телевизор, испорченная еда, порванная штора в ванной — эти и другие проделки своенравных питомцев мы собрали в нашей подборке.

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    Курьезные фото наглых кошек, которым явно плевать на мнение окружающих
    Курьезные фото наглых кошек, которым явно плевать на мнение окружающих
    Курьезные фото наглых кошек, которым явно плевать на мнение окружающих
    Курьезные фото наглых кошек, которым явно плевать на мнение окружающих
    Курьезные фото наглых кошек, которым явно плевать на мнение окружающих
    Курьезные фото наглых кошек, которым явно плевать на мнение окружающих
    Курьезные фото наглых кошек, которым явно плевать на мнение окружающих
    Курьезные фото наглых кошек, которым явно плевать на мнение окружающих
    Курьезные фото наглых кошек, которым явно плевать на мнение окружающих
    Курьезные фото наглых кошек, которым явно плевать на мнение окружающих
    Курьезные фото наглых кошек, которым явно плевать на мнение окружающих
    Курьезные фото наглых кошек, которым явно плевать на мнение окружающих
    Курьезные фото наглых кошек, которым явно плевать на мнение окружающих
    Курьезные фото наглых кошек, которым явно плевать на мнение окружающих
    Курьезные фото наглых кошек, которым явно плевать на мнение окружающих

    Ранее «Скотч» рассказывал о скандальном миллионере, который пришел на свадьбу друга с шестью беременными от него девушками.

    Бизнесмен пришел на торжество в розовом костюме и бежевом лонгсливе с шестью беременными девушками в серебристых вечерних нарядах и с одинаковыми прическами. Каждую из них он гладил по животу. Нвогу заявил, что является отцом их будущих детей.

     Читайте также: Что делают женщины, когда их никто не видит: забавные иллюстрации
    Теги: еда шутки кот курьез
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