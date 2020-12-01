Курьезные фото наглых кошек, которым явно плевать на мнение окружающих

«Когда кошка уснула в моем салате»

Кошек невозможно заставить что-то делать против их воли. Если же они захотят что-то натворить, то сделают это даже несмотря на запрет хозяев.

Разбитый телевизор, испорченная еда, порванная штора в ванной — эти и другие проделки своенравных питомцев мы собрали в нашей подборке.

Ранее «Скотч» рассказывал о скандальном миллионере, который пришел на свадьбу друга с шестью беременными от него девушками.

Бизнесмен пришел на торжество в розовом костюме и бежевом лонгсливе с шестью беременными девушками в серебристых вечерних нарядах и с одинаковыми прическами. Каждую из них он гладил по животу. Нвогу заявил, что является отцом их будущих детей.