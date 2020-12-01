День не задался: курьезные фото автомобилистов, которых покинула удача

«Мои колеса отвалились прямо во время движения»

Автомобиль — важный атрибут жизни многих людей, и когда с ним что-то случается, это очень печалит. Особенно неприятно становится, если машина повреждается из-за совершенно нелепых случайностей, после которых легко поверить в собственную тотальную невезучесть.

Автовладельцы из этой подборки явно не ожидали, что их безлошадные кареты пострадают по очень странным причинам. Но что случилось, то случилось. В таких ситуациях важно сохранять оптимизм. Ведь пострадала только машина. Все могло быть гораздо хуже.

Ранее «Скотч» рассказывал о скандальном миллионере, который пришел на свадьбу друга с шестью беременными от него девушками.

Бизнесмен пришел на торжество в розовом костюме и бежевом лонгсливе с шестью беременными девушками в серебристых вечерних нарядах и с одинаковыми прическами. Каждую из них он гладил по животу. Нвогу заявил, что является отцом их будущих детей.