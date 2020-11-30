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    Курьез

    В поисках лучшей метафоры: пользователи сети сравнивают 2020 год с ужасными вещами

    • Розсилка
    В поисках лучшей метафоры: пользователи сети сравнивают 2020 год с ужасными вещами

    Самые забавные и жизненные сравнения мы собрали для вас в этом материале

    Волшебный, потрясающий, позитивный — все эти слова подходят для чего угодно, но только не для описания 2020 года. Многие люди ожидали, что високосный год может быть не очень удачным, но чтобы настолько!.. Пожары в Австралии, угроза третьей мировой войны, пандемия, взрыв в Бейруте — и это только основная часть списка.

    Так, в соцсетях запустили челлендж, в котором люди выражают свое мнение относительно 2020 года с помощью необычных картинок. Самые забавные и жизненные сравнения мы собрали для вас в этом материале.

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    Если бы 2020 год был чипсами
    Если бы 2020 год был лимоном
    Если бы 2020 год был новогодней елкой
    Если бы 2020 год был туалетной бумагой
    Если бы 2020 год был обручем
    Если бы 2020 год был лестницей
    Если бы 2020 год был горкой
    Если бы 2020 год был пиццей
    Если бы 2020 год был машиной
    Если бы 2020 год был качелями
    Если бы 2020 год был пивом
    Если бы 2020 год был стиральной машиной
    Если бы 2020 год был ананасом

    Ранее «Скотч» рассказывал о скандальном миллионере, который пришел на свадьбу друга с шестью беременными от него девушками.

    Бизнесмен пришел на торжество в розовом костюме и бежевом лонгсливе с шестью беременными девушками в серебристых вечерних нарядах и с одинаковыми прическами. Каждую из них он гладил по животу. Нвогу заявил, что является отцом их будущих детей.

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    Теги: курьез карантин новости
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