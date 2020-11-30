В поисках лучшей метафоры: пользователи сети сравнивают 2020 год с ужасными вещами

Самые забавные и жизненные сравнения мы собрали для вас в этом материале

Волшебный, потрясающий, позитивный — все эти слова подходят для чего угодно, но только не для описания 2020 года. Многие люди ожидали, что високосный год может быть не очень удачным, но чтобы настолько!.. Пожары в Австралии, угроза третьей мировой войны, пандемия, взрыв в Бейруте — и это только основная часть списка.

Так, в соцсетях запустили челлендж, в котором люди выражают свое мнение относительно 2020 года с помощью необычных картинок. Самые забавные и жизненные сравнения мы собрали для вас в этом материале.

Ранее «Скотч» рассказывал о скандальном миллионере, который пришел на свадьбу друга с шестью беременными от него девушками.

Бизнесмен пришел на торжество в розовом костюме и бежевом лонгсливе с шестью беременными девушками в серебристых вечерних нарядах и с одинаковыми прическами. Каждую из них он гладил по животу. Нвогу заявил, что является отцом их будущих детей.