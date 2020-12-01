Сказочный ланч: мама готовит для ребенка удивительные завтраки в школу

Дочь никогда не отказывается от таких ярких и вкусных перекусов

Жительница Австралии творчески подошла к вопросу питания своей шестилетней дочери в школе. Каждый день в ланчбоксе девочка находит забавные существа и растения, сделанные из различных продуктов.

На праздники мама готовит ребенку тематические завтраки. Так, на Рождество его радовали олени, а на Хэллоуин — бутерброды в виде кота, летящего на метле, а также паучки, летучие мыши и очаровательные привидения.

«Если честно, я не очень люблю готовить. Что я действительно люблю, так это творчество», — призналась автор сказочных завтраков.

Ее дочь никогда не отказывается от таких ярких и вкусных перекусов.

Ранее «Скотч» рассказывал о скандальном миллионере, который пришел на свадьбу друга с шестью беременными от него девушками.

Бизнесмен пришел на торжество в розовом костюме и бежевом лонгсливе с шестью беременными девушками в серебристых вечерних нарядах и с одинаковыми прическами. Каждую из них он гладил по животу. Нвогу заявил, что является отцом их будущих детей.