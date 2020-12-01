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    Жизнь

    Сказочный ланч: мама готовит для ребенка удивительные завтраки в школу

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    Сказочный ланч: мама готовит для ребенка удивительные завтраки в школу

    Дочь никогда не отказывается от таких ярких и вкусных перекусов

    Жительница Австралии творчески подошла к вопросу питания своей шестилетней дочери в школе. Каждый день в ланчбоксе девочка находит забавные существа и растения, сделанные из различных продуктов.

    На праздники мама готовит ребенку тематические завтраки. Так, на Рождество его радовали олени, а на Хэллоуин — бутерброды в виде кота, летящего на метле, а также паучки, летучие мыши и очаровательные привидения.

    «Если честно, я не очень люблю готовить. Что я действительно люблю, так это творчество», — призналась автор сказочных завтраков.

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    Сказочный ланч: мама готовит для ребенка удивительные завтраки в школу
    Сказочный ланч: мама готовит для ребенка удивительные завтраки в школу
    Сказочный ланч: мама готовит для ребенка удивительные завтраки в школу
    Сказочный ланч: мама готовит для ребенка удивительные завтраки в школу
    Сказочный ланч: мама готовит для ребенка удивительные завтраки в школу
    Сказочный ланч: мама готовит для ребенка удивительные завтраки в школу
    Сказочный ланч: мама готовит для ребенка удивительные завтраки в школу
    Сказочный ланч: мама готовит для ребенка удивительные завтраки в школу
    Сказочный ланч: мама готовит для ребенка удивительные завтраки в школу
    Сказочный ланч: мама готовит для ребенка удивительные завтраки в школу
    Сказочный ланч: мама готовит для ребенка удивительные завтраки в школу
    Сказочный ланч: мама готовит для ребенка удивительные завтраки в школу

    Ее дочь никогда не отказывается от таких ярких и вкусных перекусов.

    Ранее «Скотч» рассказывал о скандальном миллионере, который пришел на свадьбу друга с шестью беременными от него девушками.

    Бизнесмен пришел на торжество в розовом костюме и бежевом лонгсливе с шестью беременными девушками в серебристых вечерних нарядах и с одинаковыми прическами. Каждую из них он гладил по животу. Нвогу заявил, что является отцом их будущих детей.

     Читайте также: Что делают женщины, когда их никто не видит: забавные иллюстрации
    Теги: еда семья
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