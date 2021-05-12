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    Курьезные фото питомцев, которые чуть не довели своих хозяев до инфаркта

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    Курьезные фото питомцев, которые чуть не довели своих хозяев до инфаркта

    Словно кадры из фильмов ужасов

    В большинстве случаев питомцы становятся настоящим украшением нашей жизни и фотопленки. Но не всегда пушистые котики и собаки настолько фотогеничны, что заслуживают попасть на обложку календариков и фотообоев. Временами у людей получается сделать настолько странные и пугающие снимки четвероногих, что кровь стынет в жилах.

    Именно такие фото мы собрали в нашем материале. Некоторые из них очень напоминают кадры из фильмов ужасов.

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    Курьезные фото питомцев, которые чуть не довели своих хозяев до инфаркта
    Курьезные фото питомцев, которые чуть не довели своих хозяев до инфаркта
    Курьезные фото питомцев, которые чуть не довели своих хозяев до инфаркта
    Курьезные фото питомцев, которые чуть не довели своих хозяев до инфаркта
    Курьезные фото питомцев, которые чуть не довели своих хозяев до инфаркта
    Курьезные фото питомцев, которые чуть не довели своих хозяев до инфаркта
    Курьезные фото питомцев, которые чуть не довели своих хозяев до инфаркта
    Курьезные фото питомцев, которые чуть не довели своих хозяев до инфаркта
    Курьезные фото питомцев, которые чуть не довели своих хозяев до инфаркта
    Курьезные фото питомцев, которые чуть не довели своих хозяев до инфаркта
    Курьезные фото питомцев, которые чуть не довели своих хозяев до инфаркта
    Курьезные фото питомцев, которые чуть не довели своих хозяев до инфаркта
    Курьезные фото питомцев, которые чуть не довели своих хозяев до инфаркта
    Курьезные фото питомцев, которые чуть не довели своих хозяев до инфаркта

    Ранее «Скотч» сообщал, что модель ослепла из-за тату на глазах, но нисколько не жалеет о своем поступке.

    Несмотря на то что из-за процедуры здоровье девушки оказалось в опасности, она заявила на ютуб-канале Truly, что ни о чем не жалеет, ведь татуировки сделали ее сильнее. Сара также отметила, что из-за ее рисунков на теле люди часто думают, что у нее нет образования или она преступница. Американка не стремится их осуждать в ответ, а желает им найти смелость для того, чтобы выражать себя.

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    Теги: фотография шутки курьез
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