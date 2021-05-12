Курьезные фото питомцев, которые чуть не довели своих хозяев до инфаркта

Словно кадры из фильмов ужасов

В большинстве случаев питомцы становятся настоящим украшением нашей жизни и фотопленки. Но не всегда пушистые котики и собаки настолько фотогеничны, что заслуживают попасть на обложку календариков и фотообоев. Временами у людей получается сделать настолько странные и пугающие снимки четвероногих, что кровь стынет в жилах.

Именно такие фото мы собрали в нашем материале. Некоторые из них очень напоминают кадры из фильмов ужасов.

Ранее «Скотч» сообщал, что модель ослепла из-за тату на глазах, но нисколько не жалеет о своем поступке.

Несмотря на то что из-за процедуры здоровье девушки оказалось в опасности, она заявила на ютуб-канале Truly, что ни о чем не жалеет, ведь татуировки сделали ее сильнее. Сара также отметила, что из-за ее рисунков на теле люди часто думают, что у нее нет образования или она преступница. Американка не стремится их осуждать в ответ, а желает им найти смелость для того, чтобы выражать себя.