Блогерша доказала, что сексуальные наряды моделей подходят и для пышек (фото)

Девушка получает много сообщений от подписчиков, которые благодарят ее за то, что она делает

Лорен Ликап — популярная блогерша категории плюс-сайз. У нее 40 тысяч подписчиков в Инстаграме. Это в четыре тысячи раз меньше, чем у супермодели Кендалл Дженнер, но Лорен решила доказать, что общего между ними больше, чем различий. Она повторила несколько образов звезды и выложила результат в соцсети. Соответствующее видео в Тиктоке посмотрели 24 тысячи раз.

Лорен хотела показать, что одеваться в стиле Кендалл может девушка с любым типом фигуры — и для этого вовсе не обязательно быть супермоделью.

По словам Лорен, самая большая проблема заключается в том, чтобы найти подходящие наряды: не все могут позволить себе покупки в тех магазинах, куда ходит Кендалл, и не везде есть вещи нужных размеров.

Иногда Лорен использует вещи, найденные в собственном шкафу. Так произошло с черной юбкой от Princess Polly, в которой Кендалл щеголяет на одном из фото. А похожий зеленый топ блогерша приобрела в комиссионном магазине. При покупке в секонд-хендах Лорен советует обращать внимание не на бренд и размер, а на то, как одежда сидит.

По мнению Лорен, у всех девушек, независимо от их расы, фигуры и финансового положения, должны быть равные возможности самовыражения. Каждый раз, выкладывая новый пост о моде, она надеется, что помогает кому-нибудь найти вдохновение.

Лорен получает много сообщений от подписчиков, которые благодарят ее за то, что она делает. Но цель девушки — не только помочь другим обрести уверенность в себе, но и заставить бренды расширить свой ассортимент. Настало время обратить внимание на нестандартные фигуры и размеры, считает она.

Ранее «Скотч» сообщал, что американские ученые доказали любовь кошек к воображаемым коробкам.

Чтобы протестировать визуальное восприятие кошек, специалисты провели эксперимент. Владельцы кошек должны были разместить на полу специальный квадрат Каниши, который создают иллюзию этой геометрической фигуры за счет четырех уголков, и наблюдать за поведением кошек. Рядом располагался обычный квадрат со сплошными сторонами из клейкой ленты.