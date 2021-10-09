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    Курьезные фото промахов горе-работников, которые умудрились провалить одно единственное задание

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    Курьезные фото промахов горе-работников, которые умудрились провалить одно единственное задание

    Когда у людей было всего одно важное задание, но и его они умудрились провалить с треском

    Ответственный подход к делу — это то, что отличает хорошего работника от плохого. И заметить разницу между ними не так-то сложно, ведь только никудышный сотрудник может позволить себе нисколько не заботиться о качестве выполненной работы.

    Ему главное как можно скорее справиться с задачей! И результатом такого подхода к делу становятся грубые ошибки и значительные промахи. Порой они доходят до смешного, чем и заслуживают место в нашей сегодняшней подборке.

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    на весь екран згорнути
    Всегда мечтал о таком фото
    Нажми на кнопку, чтобы пройти (на голове)
    Обнаружил это у себя в школе
    Спасибо за розетку
    Кажется, тут что-то не так
    Так гораздо удобнее
    Курьезные фото промахов горе-работников, которые умудрились провалить одно единственное задание
    Обработайте руки, если удастся воспользоваться санитайзером
    По всей видимости, никакой ходьбы на голове
    Есть небольшая проблемка
    Всё, что нужно было сделать, это просто повесить штаны
    Я прикрутил ручку, босс
    Курьезные фото промахов горе-работников, которые умудрились провалить одно единственное задание
    Курьезные фото промахов горе-работников, которые умудрились провалить одно единственное задание
    Курьезные фото промахов горе-работников, которые умудрились провалить одно единственное задание
    Курьезные фото промахов горе-работников, которые умудрились провалить одно единственное задание
    Курьезные фото промахов горе-работников, которые умудрились провалить одно единственное задание
    Курьезные фото промахов горе-работников, которые умудрились провалить одно единственное задание

    Ранее «Скотч» показывал фото найденных на Полтавщине уникальных стеклянные украшений, которым 2500 лет.

    Раскопки начали в конце июля, рассказал археолог. Здесь экспедиция нашла три стеклянные украшения. По словам Дениса Гречко, находки - это часть ожерелья.

    Им почти 2500 лет – датированные IV веком до нашей эры.

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    Теги: шутки курьез
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    Курьезные фото промахов горе-работников, которые умудрились провалить одно единственное задание