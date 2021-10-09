Курьезные фото промахов горе-работников, которые умудрились провалить одно единственное задание

Когда у людей было всего одно важное задание, но и его они умудрились провалить с треском

Ответственный подход к делу — это то, что отличает хорошего работника от плохого. И заметить разницу между ними не так-то сложно, ведь только никудышный сотрудник может позволить себе нисколько не заботиться о качестве выполненной работы.

Ему главное как можно скорее справиться с задачей! И результатом такого подхода к делу становятся грубые ошибки и значительные промахи. Порой они доходят до смешного, чем и заслуживают место в нашей сегодняшней подборке.

Ранее «Скотч» показывал фото найденных на Полтавщине уникальных стеклянные украшений, которым 2500 лет.

Раскопки начали в конце июля, рассказал археолог. Здесь экспедиция нашла три стеклянные украшения. По словам Дениса Гречко, находки - это часть ожерелья.

Им почти 2500 лет – датированные IV веком до нашей эры.