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    Курьезные фото пушистых гигантов, которые похитят ваши сердца

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    Курьезные фото пушистых гигантов, которые похитят ваши сердца

    Этим красавцам нужна была очень большая когтеточка

    В сабреддите под названием «Незаконно большие кошки» пользователи регулярно публикуют фотографии своих гигантских пушистых друзей. Некоторые котейки настолько огромные, что по росту и весу уже могут сравниться даже с крупными собаками.

    Собрали для вас лучшие фото пушистых гигантов, которые никого не оставят равнодушным.

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    Курьезные фото пушистых гигантов, которые похитят ваши сердца
    Курьезные фото пушистых гигантов, которые похитят ваши сердца
    Курьезные фото пушистых гигантов, которые похитят ваши сердца
    Курьезные фото пушистых гигантов, которые похитят ваши сердца
    Курьезные фото пушистых гигантов, которые похитят ваши сердца
    Курьезные фото пушистых гигантов, которые похитят ваши сердца
    Курьезные фото пушистых гигантов, которые похитят ваши сердца
    Курьезные фото пушистых гигантов, которые похитят ваши сердца
    Курьезные фото пушистых гигантов, которые похитят ваши сердца
    Курьезные фото пушистых гигантов, которые похитят ваши сердца
    Курьезные фото пушистых гигантов, которые похитят ваши сердца
    Курьезные фото пушистых гигантов, которые похитят ваши сердца
    Курьезные фото пушистых гигантов, которые похитят ваши сердца

    Ранее «Скотч» сообщал, что самый высокооплачиваемый актер Голливуда купил роскошный дом за $27,8 млн.

    Сам особняк, где теперь будет проживать Джонсон со своей семьей, оборудован всем необходимым для того, чтобы пережить любой карантин. На территории есть отличный кинотеатр с объемным звуком, игровые и лаундж-зоны и, само собой, бассейн. Словом, «Скала» вполне может не выходить из дома годами.

    Смотрите, как он выглядит внутри.

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    Теги: кот курьез
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