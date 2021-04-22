Курьезные фото пушистых гигантов, которые похитят ваши сердца

Этим красавцам нужна была очень большая когтеточка

В сабреддите под названием «Незаконно большие кошки» пользователи регулярно публикуют фотографии своих гигантских пушистых друзей. Некоторые котейки настолько огромные, что по росту и весу уже могут сравниться даже с крупными собаками.

Собрали для вас лучшие фото пушистых гигантов, которые никого не оставят равнодушным.

Ранее «Скотч» сообщал, что самый высокооплачиваемый актер Голливуда купил роскошный дом за $27,8 млн.

Сам особняк, где теперь будет проживать Джонсон со своей семьей, оборудован всем необходимым для того, чтобы пережить любой карантин. На территории есть отличный кинотеатр с объемным звуком, игровые и лаундж-зоны и, само собой, бассейн. Словом, «Скала» вполне может не выходить из дома годами.

Смотрите, как он выглядит внутри.